運動雲

>

一度落後28分！海神失誤過多不敵夢想家　費雪：回去再檢討

▲▼高雄海神布里茲克、唐維傑。（圖／海神提供）

▲高雄海神布里茲克。（圖／海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊14日迎來「全家都海神」主題週， 共計5,016名神隊友進場，可惜失誤過多且籃板失守，最多一度落後到28分差，末節歐提斯連續兩記三分球，回敬13比6攻勢追近比數，最終後繼無力，以73比99落敗。

此役整體表現包含籃板、助攻失誤比皆不及總教練費雪要求，他直言這樣的表現極難有機會贏得勝利，「二、三節防守強度、得分空檔都沒把握，能量也不足，不符合預期，回去需要再檢討。」

費雪下半場也給年輕球員上場機會，旨在測試球員的防守強度與執行能力，「大家都有練習，我希望他們透過展現訓練成果向我證明，他們能在這樣的強度與張力之下依然能夠拿出好表現，爭取未來上場時間。」

▲▼高雄海神布里茲克、唐維傑。（圖／海神提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄海神唐維傑。（圖／海神提供）

唐維傑開季因為傷勢缺陣，這是他本季首度出賽，嘗試找回比賽節奏，「上場就是穩定地處理球，希望用我的拼勁帶給球隊能量，持續練球、持續進步。」

布里茲克攻下11分、6籃板、5助攻，他坦言球隊專注力不足，籃板也不及對手，失誤過多且場上出手決定不佳，競爭性不夠強導致輸球，「距離下場比賽還有兩週，得利用這段時間準備下一場比賽。」

關鍵字： TPBL高雄海神

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

林益全啟程中國聯賽　離家兩個月感性發文告白家人

林益全啟程中國聯賽　離家兩個月感性發文告白家人

新北U18／側投王翾祈7K完投勝！韓國教頭狂讚第一名：我們需要他

新北U18／側投王翾祈7K完投勝！韓國教頭狂讚第一名：我們需要他

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

熱門新聞

超越「籃球之神」喬丹　勇士柯瑞轟39分還寫史上第一神紀錄

韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓　反觀韓國沒有大聯盟投手

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

新北U18／191公分火球男天冷降速　韓國教頭直言ABS不利側投

「回家退休」無望！　黃蜂沒興趣交易換來CP3保羅

ESPN拋震撼模擬交易！勇士送走格林換戴維斯　湖人得到資深射手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1超越喬丹　勇士柯瑞寫史上第一神紀錄

2韓國超警戒！韓媒預測鄧愷威可能抗韓

3日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」

4回家退休無望！　黃蜂無意換來CP3

5韓國側投變少了！教頭曝不利關鍵

最新新聞

1一度落後28分！海神失誤過多不敵夢想家

2游子慶三壘安打助新北白奪勝

3施子謙：黃子鵬笑容滿面為台鋼加分

4馬刺終結宇宙雷霆16連勝關鍵曝

5韓國側投變少了！教頭曝不利關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

【老闆：這群員工沒救了】4萬X6萬等於多少　員工這回答老闆直搖頭

GD公司推出「AI機器人偶像」　包頭巾大跳〈POWER〉

【碰瓷姐出沒】她喝醉2度撲車翻滾倒地！ 駕駛看傻滿臉問號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366