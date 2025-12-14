一度落後28分！海神失誤過多不敵夢想家　費雪：回去再檢討

▲高雄海神布里茲克。（圖／海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊14日迎來「全家都海神」主題週， 共計5,016名神隊友進場，可惜失誤過多且籃板失守，最多一度落後到28分差，末節歐提斯連續兩記三分球，回敬13比6攻勢追近比數，最終後繼無力，以73比99落敗。



此役整體表現包含籃板、助攻失誤比皆不及總教練費雪要求，他直言這樣的表現極難有機會贏得勝利，「二、三節防守強度、得分空檔都沒把握，能量也不足，不符合預期，回去需要再檢討。」



費雪下半場也給年輕球員上場機會，旨在測試球員的防守強度與執行能力，「大家都有練習，我希望他們透過展現訓練成果向我證明，他們能在這樣的強度與張力之下依然能夠拿出好表現，爭取未來上場時間。」

▲高雄海神唐維傑。（圖／海神提供）



唐維傑開季因為傷勢缺陣，這是他本季首度出賽，嘗試找回比賽節奏，「上場就是穩定地處理球，希望用我的拼勁帶給球隊能量，持續練球、持續進步。」

布里茲克攻下11分、6籃板、5助攻，他坦言球隊專注力不足，籃板也不及對手，失誤過多且場上出手決定不佳，競爭性不夠強導致輸球，「距離下場比賽還有兩週，得利用這段時間準備下一場比賽。」