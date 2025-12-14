12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

▲陳柏清。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

12強新生代左投陳柏清曾收到經典賽徵詢，但考量自身身體狀況，最終婉拒參賽，選擇全心準備明年賽季。

陳柏清去年以菜鳥之姿入選12強賽，並在預賽對日本隊先發，主投3.1局失3分，其中2分為責失分；複賽階段也接連對美國、日本先發，成為備受矚目的新生代左投。

談到明年經典賽，陳柏清14日於台鋼雄鷹公益棒球訓練營受訪時透露，確實收到中華隊徵詢，但決定不參賽，「因為被球打到，加上眼睛做雷射手術，調整時間會比較慢。」

陳柏清9月初比賽前傳接球時，臉部挨球吻，休季期間動了兩次手術，球季結束後先處理臉部傷勢，11月再進行眼睛雷射手術。談到目前的訓練進度，他表示：「眼睛已恢復正常，但開刀後訓練時間延後，重量訓練會拉得比較長，投球方面也會比較晚開始。」

對於婉拒經典賽的決定，陳柏清坦言經過長時間思考，「一方面是考量身體狀況，就算進入培訓，狀況不好反而沒辦法幫助球隊。」

為了明年賽季做好準備，陳柏清表示：「先把傷養好，未來還有（入選國家隊的）機會，也覺得一步一步來，不會想太多。明年賽季也很重要，先專心準備好明年賽季。」