道奇列車再+1！補強外野深度 防守組西亞尼到位

▲ 西亞尼（Michael Siani）。（圖／取自X、Mlbtraderumors）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇13日宣布，球隊已從亞特蘭大勇士的讓渡名單中，認領外野手西亞尼（Michael Siani），以補強外野深度。

現年26歲的西亞尼，是一名左打的防守型外野手，能勝任所有外野守備位置；2025年球季，他大多數時間效力於紅雀體系，在3A曼菲斯出賽101場，打擊三圍為.209/.307/.329，貢獻28次盜壘。

回顧其大聯盟生涯，西亞尼曾於紅人（2022-23年）及紅雀（2023-25年）累計4個賽季出賽紀錄，在160場比賽（383個打席）中，打擊率為.221，OPS為.547。

去年球季，西亞尼主要擔任中外野手，而這正是道奇在帕赫斯（Andy Pages）與艾德曼（Tommy Edman）之後相對缺乏深度的位置；艾德曼預計將因休季期間腳踝手術的復健進度，在春訓初期延後出賽。

隨著西亞尼以及合約正式完成的迪亞茲（Edwin Díaz）加入，道奇目前的40人名單已額滿；這也意味著，未來若要透過自由球員市場或交易再進行補強，勢必得先做出相對應的人事異動，以騰出名單空間。

關鍵字： 洛杉磯道奇、MLB

