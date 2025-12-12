運動雲

迪羅臣對金塊達陣里程碑　NBA生涯得分超越卡特

▲迪羅臣達成生涯里程碑。（圖／路透）

▲迪羅臣達成生涯里程碑。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

沙加緬度國王前鋒迪羅臣（DeMar DeRozan）於台灣時間12日對上丹佛金塊之戰中，達成個人生涯重要里程碑，例行賽累積得分正式超越名人堂球星卡特（Vince Carter）。

迪羅臣此役賽前生涯例行賽總得分為2萬5723分，位居歷史第24名，距離卡特的2萬5728分僅差5分，只要再拿6分即可獨居其上，最終他在對金塊之戰中完成超越，正式改寫排名。

進入生涯第17個球季、也是效力國王的第2季，迪羅臣長年以穩定且多樣化的進攻手段著稱，尤其中距離技術更被視為聯盟指標之一，本場比賽他出賽21分鐘，繳出11分、3籃板、1助攻、1抄截、1阻攻的全能數據，投籃7投4中，三分球1投1中，罰球2罰全中。

不過，儘管迪羅臣寫下生涯新頁，國王整體表現仍難以抵擋金塊火力，全場一路受制，最終以105比136慘敗。金塊從比賽一開始便掌控局勢，首節就取得41比26的領先，之後一路保持優勢，雖然國王在進攻端表現尚稱穩定，但防守端完全無法限制金塊的發揮。

投籃選擇、球的流動以及禁區得分成為本場比賽的關鍵差異，金塊在這3項指標全面佔優，全場投籃命中率達59%，送出35次助攻，並在禁區攻下66分；相較之下，國王全場投籃命中率僅45%，助攻數21次，禁區得分只有46分。

目前國王本季戰績來到6勝19敗，排名西區第13名，與洛杉磯快艇戰績相同，並落後猶他爵士、波特蘭拓荒者與達拉斯獨行俠3場勝差。

