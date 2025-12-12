運動雲

台日都要注意！紅雀火球男歐布萊恩表態願替南韓出戰WBC

▲紅雀歐布萊恩。（圖／截自IG／rileyyobrien）

▲紅雀歐布萊恩。（圖／截自IG／rileyyobrien）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

南韓國家隊迎來潛在戰力補強，效力聖路易紅雀的韓裔火球右投歐布萊恩（Riley O’Brien）近日傳出有意代表南韓出戰明年世界棒球經典賽（WBC），若真的成真，南韓牛棚將因此添上一名具壓制力的強投。

歐布萊恩本季站穩大聯盟牛棚位置，於紅雀出賽42場，繳出3勝1敗、6次中繼與6次救援成功，48局投球送出45次三振，防禦率2.06、每局被上壘率1.15。

韓媒報導指出，儘管歐布萊恩出生於美國西雅圖，但其母親具南韓血統，使他擁有代表資格。目前傳出他已接獲南韓國家隊徵招意向，而紅雀球團也支持其參賽。

值得關注的是，歐布萊恩也向同樣具韓裔背景、但因手術無緣參賽的道奇工具人艾德曼（Tommy Edman）徵詢意見，顯示他對替南韓出賽一事相當慎重。

日媒也密切關注此事，認為這位最快可飆至162公里的右投，一旦加入南韓國家隊，將大幅提升牛棚戰力，成為日本隊在預賽的重要競爭對手。

本屆經典賽南韓被分在C組，小組包含日本、澳洲、捷克與台灣，預賽將於日本舉行。小組前2名可晉級複賽，前4名則能取得下屆會內賽資格。歐布萊恩是否確認參戰，將成為南韓本屆WBC備戰的重要觀察焦點。

