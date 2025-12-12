運動雲

>

運動家9700萬網羅洋基棄將萊特　FIP勝ERA、數據顯示「運氣背」

▲Mark Leiter Jr。（圖／達志影像／美聯社）

▲Mark Leiter Jr。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

運動家休賽季持續尋覓資深後援投手人選，如今終於拍板；根據《The Athletic》名記者羅森索（Ken Rosenthal）證實，球團已與遭紐約洋基未提出合約的後援投手萊特（Mark Leiter Jr.）達成協議。

《ESPN 》記者羅傑斯（Jesse Rogers）進一步指出，雙方合約為1年、300萬美元，金額與萊特原先在洋基仲裁預期可獲得的數字相近；也正因這樣的成本考量，讓洋基最終選擇放手，而運動家則趁勢補進戰力，讓萊特加入球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢視萊特上季表現，他在48.1局、59場出賽中繳出4.84防禦率，乍看之下並不突出；不過，若從更能反映投手可控因素的FIP切入，萊特上季仍有3.55，顯示他的失分內容可能受到防守與運氣因素影響。

報導指出，洋基並非以防守見長的球隊，可能使萊特的ERA被拉高；相對FIP更聚焦三振、保送、全壘打等投手較能掌握的面向，因而呈現較佳落點。

若把時間拉長到近兩季，萊特雖分別投出2024年4.50、2025年4.84的ERA，但FIP仍維持在2024年3.29、2025年3.55的水準，落差值得球團評估。

值得注意的是，萊特近兩季面對極高的場內安打率（BABIP）：分別為.343與.374，以上季而言，聯盟後援投手平均BABI 約.290；在至少投滿40局的後援投手中，萊特上季.374更是全大聯盟第3高。數據結構顯示，他可能並非「投得那麼差」，而是承受了偏高的安打落點與場內球結果。

此外，從Baseball Savant的型態指標來看，萊特具備限制強勁擊球能力，且在製造滾地球方面表現高於平均；球團內部也可能期待：離開競爭激烈的美聯東、改在美聯西面對不同打者型態後，部分結果有機會向更合理區間回歸。

關鍵字： 紐約洋基MLB運動家

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

許晉哲證實辛特力抵台　已完成體檢將重返富邦勇士

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

WBC備戰關鍵任務！曾豪駒赴美與MLB談徵召細節　43人名單「全員點頭」

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

【黑絲窄裙男】毒駕載男網友！眼尖警抓包搜出喪屍煙彈

熱門新聞

確定了！日媒曝山本由伸參戰WBC 佐佐木朗希無緣參賽

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

世界大賽遭山本由伸「無雙」　藍鳥教頭至今難忘：希望他現在還很累

勇士補強不間斷！3年4500萬美元簽下蘇亞雷斯

「AAOA」來了！日系女神確定將棒籃雙棲　希美加盟PLG洋基工程

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸參戰WBC！佐佐木朗希無法打

2悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

3山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

4山本由伸「無雙」　藍鳥教頭苦笑妙回

5勇士補強不間斷!3年4500萬簽蘇亞雷斯

最新新聞

1運動家9700萬網羅洋基棄將萊特

2悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

3波拉斯曝進度！岡本和真挑戰大聯盟

4道奇評估史庫柏交易？美媒曝最新進度

5山本緋聞女友生日照驚見另一運動元素

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

【阿嬤沒白養】毛孫小白變導航！深夜助警送她回家

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

陳漢典首度跟Lulu跨年　甜喊：最幸福的日子！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366