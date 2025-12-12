運動家9700萬網羅洋基棄將萊特　FIP勝ERA、數據顯示「運氣背」

▲Mark Leiter Jr。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

運動家休賽季持續尋覓資深後援投手人選，如今終於拍板；根據《The Athletic》名記者羅森索（Ken Rosenthal）證實，球團已與遭紐約洋基未提出合約的後援投手萊特（Mark Leiter Jr.）達成協議。

《ESPN 》記者羅傑斯（Jesse Rogers）進一步指出，雙方合約為1年、300萬美元，金額與萊特原先在洋基仲裁預期可獲得的數字相近；也正因這樣的成本考量，讓洋基最終選擇放手，而運動家則趁勢補進戰力，讓萊特加入球隊。

檢視萊特上季表現，他在48.1局、59場出賽中繳出4.84防禦率，乍看之下並不突出；不過，若從更能反映投手可控因素的FIP切入，萊特上季仍有3.55，顯示他的失分內容可能受到防守與運氣因素影響。

報導指出，洋基並非以防守見長的球隊，可能使萊特的ERA被拉高；相對FIP更聚焦三振、保送、全壘打等投手較能掌握的面向，因而呈現較佳落點。

若把時間拉長到近兩季，萊特雖分別投出2024年4.50、2025年4.84的ERA，但FIP仍維持在2024年3.29、2025年3.55的水準，落差值得球團評估。

值得注意的是，萊特近兩季面對極高的場內安打率（BABIP）：分別為.343與.374，以上季而言，聯盟後援投手平均BABI 約.290；在至少投滿40局的後援投手中，萊特上季.374更是全大聯盟第3高。數據結構顯示，他可能並非「投得那麼差」，而是承受了偏高的安打落點與場內球結果。

此外，從Baseball Savant的型態指標來看，萊特具備限制強勁擊球能力，且在製造滾地球方面表現高於平均；球團內部也可能期待：離開競爭激烈的美聯東、改在美聯西面對不同打者型態後，部分結果有機會向更合理區間回歸。