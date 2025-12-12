運動雲

悍將今提交名單　獅隊傾向324萬＋1人

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,統一獅領隊蘇泰安。（圖／記者李毓康攝）

▲統一獅領隊蘇泰安。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將5日宣布網羅自由球員林岱安，合約內容為7年球員附帶教練約，總值最高達5600萬元，獅隊領隊蘇泰安日前受訪就提及，球團早已向富邦提出要求，希望對方能在今（12日）提供25人保護名單，加速後續補償作業的啟動；據了解，獅隊較傾向選擇「部分轉隊費324萬元＋1名未受保護球員」的補償模式。

依照中職自由球員制度，獅隊可選擇全額轉隊費540萬，或是75%年薪（約324萬）＋25人名單外球員；根據聯盟規章，新球團與行使FA權利的球員完成締結契約並由聯盟公告後，相關補償程序必須在6週內完成，包含原球團決定補償方式、轉隊費支付及補償球員後續相關手續等，時間點都有明確規範。

統一獅除了林岱安的補償問題，還得同步處理外野手蘇智傑的FA動向，球團早在1個月前便開出一紙至少4年、平均月薪超過70萬元的合約，希望能在「本週內」獲得蘇智傑的明確回覆。

雖然林安可前進日職、林岱安行使FA轉隊造成戰力出走，但獅隊在外野與捕手位置仍有遞補人選可用，因此預期補償球員會鎖定在投手與內野手兩個區塊；外界點名，悍將岳少華、歐書誠、藍愷青、王尉永、吳世豪等人未必全數能被列入保護名單，獅隊有望選擇。

