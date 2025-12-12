運動雲

今年球場未現身？山本由伸緋聞名模Niki　生日蛋糕藏另一運動亮點

https://www.instagram.com/p/DR3FpM2EjsQ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

體育中心／綜合報導

道奇日籍投手山本由伸奪下世界大賽 MVP 風光不斷，另一端，和他傳緋聞的名模Niki （丹羽仁希）也因一則生日貼文再次登上熱搜。精緻蛋糕、F1 彩蛋與亮眼美腿照，引來粉絲熱烈討論，兩人關係也悄悄再度成為話題焦點。

山本由伸繼奪下世界大賽MV之後，又被美國專業頻道《MLB Network》選為本季季後賽「No.1球員」。日本媒體指出，知名主廚松久信幸12月5日，在 Instagram曬出替山本慶祝的畫面，包括教士隊達比修有、大谷翔平的翻譯等人都到場祝賀。山本手捧寫有「CONGRATULATIONS ON MVP」字樣的甜點盤露出燦笑，吸引大量球迷湧入留言祝福。

而與山本多次被日媒聯想關係的名模 Niki，近期也因社群更新再度成為話題。她在山本慶祝貼文曝光後兩日，同樣更新 IG，分享自己的 29 歲生日聚會，寫下「#Thankyoufriends」，公開朋友們替她慶生的照片與影片。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niki（@__niki22）分享的貼文

熟悉她的演藝圈人士透露，Niki 這一年頻繁往返美日，甚至長時間停留美國，但生日當天人則在日本。照片中，她坐在擺有生日氣球的房間內，粉絲紛紛留言稱讚「美腿太強」、「身材比例驚人」。

生日照片中另一個焦點，是蛋糕上「完全不同於棒球」的元素——F1。有人發現蛋糕的圖案包括 Niki 坐在 F1 卡丁車中的照片，也有完整重現賽道的造型蛋糕。

據演藝人士透露，F1 對 Niki 來說具有重要意義，她經常追隨世界各地的賽事，也會在社群分享觀賽行程。就在生日一週前，她還前往新加坡觀看 F1 分站；據說她的本名「仁希」正是取自傳奇車手勞達（Niki Lauda）。

雖然她常出現在 F1 現場，但一名媒體人士指出，本季日本媒體從未在道奇練習場或球場見過她。 「外界曾有兩人交往順利的報導，但相較之下，大谷翔平的妻子真美子多次被捕捉現身觀賽，Niki 則沒有。」

該人士分析，Niki 本身相當重視個人步調，「與其說是黏著伴侶，她更像是追求自立、珍惜自我時間的類型。」至於她與山本的關係，仍有待時間證明。

