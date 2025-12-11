《冠軍之路》元旦上映！　蔡其昌看特映「胃痙攣心糾結」盛讚導演功力

▲蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

2024世界棒球12強賽中華隊奪冠紀錄片《冠軍之路》即將於2026年1月1日元旦強勢亮相，中華職棒會長蔡其昌在今（11日）觀賞特映後表示，整部片讓他從頭到尾都處在「胃痙攣、心糾結」的緊繃狀態，不僅重溫去年奪冠的不可思議旅程，更因導演巧妙串起台灣棒球的歷史情感，而不斷起雞皮疙瘩。

蔡其昌受訪時形容，《冠軍之路》完全沒有冷場，因為他同樣是那段歷史的參與者，「等於讓我重新再一次回補去年的旅程，我從第一分鐘到結束，心臟跟胃都是縮著的，真的一直起雞皮疙瘩。」

讓他最深刻的並非比賽內容本身，而是導演在敘事上的功力；蔡其昌指出，影片開頭即以井端弘和（2013年經典戰經典場面）做鋪陳，再連結到2024年奪冠，成功在故事一開始就埋下伏筆，「這不是一般電視台把比賽過程剪接起來，它是用一種方式，把台灣棒球的情緒、球迷的期待與失望全部串起來。」

他表示，片中呈現的不只是比賽畫面，而是台灣球迷在多年國際賽中累積的複雜情緒「一次次期待、一次次失望」，直到中華隊終於奪下世界冠軍的歷史時刻，「透過這個冠軍，把我們棒球人的心情勾勒出來，才會更凸顯這個冠軍的意義。」

蔡其昌最後強調，《冠軍之路》之所以令人動容，是因為它呈現的是整個台灣棒球發展的縮影，而非單純紀錄賽事，「那個雞皮疙瘩會起來的部分，就是你看到我們從過去不被看好，到真的拿下第一次世界冠軍，這完全不一樣，不只是回顧，而是看到台灣棒球歷史的重量。」