中込伸還原「黑象事件」堅稱清白　重申為了家人只能認罪

▲前兄弟象投手中込伸。（圖／擷取自東京體育報）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

前兄弟象總教練中込伸近日接受日媒專訪，首度以更完整的角度回顧當年震撼台灣球界的「黑象事件」。從帶隊奪下後期冠軍的優勝監督，到一夕間遭捲入假球風暴，最終被迫在「清白」與「家人生活」之間做出殘酷抉擇，中込伸坦言，為了家人自己只能選擇認罪。

從奪冠總教練到嫌疑人　風雲急轉直下

中込伸於2008年重返兄弟象擔任投手教練，2009年後期接任總教練，並成功帶隊奪冠，然而10月底爆發的台灣職棒大規模假球事件，讓球隊多名選手遭逮捕，輿論一片譁然。

原已站上高峰的中込伸，也在同年11月被台灣檢方列為懷疑對象，接受偵訊後於隔年2月遭以詐欺罪起訴，球團火速解除其總教練職務，生涯與名聲瞬間跌落谷底。

關鍵人物竟是徒弟　分享理念卻被拿去買通球員

事情的關鍵，在於牽線假球案的「仲介人」竟然是他曾親手指導的徒弟，該名投手曾在2005年與他共事，後來遭球隊釋出，他說，「那孩子是2005年我在兄弟象當選手兼教練時指導過的投手，我覺得他前途可期，就很用心教他，但我引退回日本後，他被球隊解雇，當時就有傳出一些不好的風聲。」

但台灣的相關人士拜託他，「那個孩子還想繼續打球，能不能在日本照顧他？」於是中込伸決定收留他。2006年中込伸在朋友建議下成立以沖繩那霸市為基地的社會人球隊Samurai 那覇，並自己擔任監督，也讓徒弟加入球隊。

中込伸自費栽培、讓徒弟練球、參加測試，甚至請吃飯聊天，卻沒想到他回台後已成為賭博仲介。中込伸回憶，徒弟曾詢問他投手運用方式，而他也單純分享「落後時使用敗戰處理投手」等理念。

然而，這些談話卻被利用，拿去買通球員，導致他遭台灣檢方誤認為可能介入比賽。甚至是徒弟當時替他付的餐費、計程車費，也被認定為「賄賂」。

「也許是實力不足，也許是假球？」異常表現早有跡象

中込伸坦言，在執教期間確實看過不少怪異的比賽畫面，比方說「投手突然完全投不進好球、一壘牽制暴傳、暴投與四壞球異常增加」。

他當時雖心存疑慮，但仍希望是選手狀況不佳，而非賭博操控，他從未想到，最終被波及的竟會是自己。

無法離境、無法工作　迫使他選擇「認罪返家」

徒弟落網後將他的名字牽進案情，甚至打電話要求他「認罪就能回日本」，中込伸拒絕，但隨後正式被起訴，並進入冗長審判程序。

律師告訴中込伸，「官司至少要2到3年，你不能離開台灣，也不能工作。」對身在異鄉、無法養家的他而言，這幾乎是毀滅性打擊。

「如果我真的有做，或許還有錢能養家，但我沒做，所以完全沒有收入，也沒辦法匯錢回日本，那家人要怎麼生活？」為了孩子與家庭，中込伸最終向律師提出，「請用最快能讓我回日本的方法。」而那條路，就是認罪。

「必須回家」的抉擇　中込伸：家人比自尊更重要

2010年7月，中込伸在法庭上承認所有起訴內容，同年12月被判刑1年8個月、緩刑4年。他在2021年返日時仍堅定表示自己從未參與假球，只是被迫做出唯一可行的選擇，「為了家人的生活，必須做出這個選擇。」

中込伸回顧那段人生谷底時說，「棒球和家人二選一，當然是家人，之後我也想開了，只要放下自尊，什麼都能重新開始。」

