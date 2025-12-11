味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

▲彼德森（Tyger Pederson）。（圖／Tyger Pederson社群）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍在本季以55勝64敗1和、排名第5（倒數第2） 作收、戰績未達球團預期後，12月初宣布多名外籍教練不再續約，球團著手重建戰力架構；新教練團名單雖預計12月正式公布，但新成員已逐漸浮上檯面，包括來自MLB體系打擊教練彼德森（Tyger Pederson），以及曾於1989年至2000年效力MLB、2020年助獅隊奪冠的投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）。

隨著原一軍外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）退休，味全龍自季後即積極尋找新任外籍打教；據消息指出，彼德森將成為龍隊新賽季的打擊教練，預計在一軍與張建銘、林智勝組成新打擊團隊。

彼德森出身道奇體系，曾在2013年被道奇選中，並於2019年至2022年在紅雀隊小聯盟擔任打擊教練；2023年世界棒球經典賽則入列以色列教練團。

近年他於水手農場體系任助理打擊協調教練，專長於數據分析與運動科學；水手農場在他任職期間獲外界高度評價，更於2025年1月被美國媒體《The Athletic》評選為最佳農場之一。

彼得森的家族棒球背景深厚，弟弟彼德森（Joc Pederson）是大聯盟著名長程砲手，生涯累積218轟；父親彼德森（Stu Pederson）同樣曾效力道奇，近日本人也已在社群媒體追蹤味全官方帳號，透露出加盟跡象。

投手教練部分，味全將由過去在中職留下深刻印象的納瓦洛接任，納瓦洛球員生涯1989年至2000年在MLB效力，先後效力密爾瓦基釀酒人、芝加哥小熊、芝加哥白襪和克利夫蘭印第安人。

至於教練生涯，納瓦羅生涯足跡遍及美國職棒小聯盟、墨西哥聯盟、義大利聯賽以及中華職棒；2008年出任中西部聯盟威斯康辛響尾蛇隊投手教練、隔年1月獲任命為高A沙漠小牛投手教練，同年球季結束後升至3A塔科馬雨人隊，持續在水手體系深耕投手養成。

2011年至2013年期間，納瓦洛進一步進入大聯盟層級，擔任西雅圖水手牛棚教練，累積難得的頂級球隊指導經驗；2015年球季結束水手進行教練團調整，他與另外9名教練一同被釋出。

離開美國職棒後，納瓦洛2016年至2019年轉往墨西哥聯盟執教，2020年他加入統一7-ELEVEn獅隊，於同年球季協助統一獅奪冠，執教經驗豐富。