運動雲

>

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

▲彼德森（Tyger Pederson）。（圖／Tyger Pederson社群）

▲彼德森（Tyger Pederson）。（圖／Tyger Pederson社群）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍在本季以55勝64敗1和、排名第5（倒數第2） 作收、戰績未達球團預期後，12月初宣布多名外籍教練不再續約，球團著手重建戰力架構；新教練團名單雖預計12月正式公布，但新成員已逐漸浮上檯面，包括來自MLB體系打擊教練彼德森（Tyger Pederson），以及曾於1989年至2000年效力MLB、2020年助獅隊奪冠的投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）。

隨著原一軍外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）退休，味全龍自季後即積極尋找新任外籍打教；據消息指出，彼德森將成為龍隊新賽季的打擊教練，預計在一軍與張建銘、林智勝組成新打擊團隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彼德森出身道奇體系，曾在2013年被道奇選中，並於2019年至2022年在紅雀隊小聯盟擔任打擊教練；2023年世界棒球經典賽則入列以色列教練團。

近年他於水手農場體系任助理打擊協調教練，專長於數據分析與運動科學；水手農場在他任職期間獲外界高度評價，更於2025年1月被美國媒體《The Athletic》評選為最佳農場之一。

彼得森的家族棒球背景深厚，弟弟彼德森（Joc Pederson）是大聯盟著名長程砲手，生涯累積218轟；父親彼德森（Stu Pederson）同樣曾效力道奇，近日本人也已在社群媒體追蹤味全官方帳號，透露出加盟跡象。

▲彼得森在社群媒體追蹤味全官方帳號，透露出加盟跡象。。（圖／截自Tyger Pederson社群）

投手教練部分，味全將由過去在中職留下深刻印象的納瓦洛接任，納瓦洛球員生涯1989年至2000年在MLB效力，先後效力密爾瓦基釀酒人、芝加哥小熊、芝加哥白襪和克利夫蘭印第安人。

至於教練生涯，納瓦羅生涯足跡遍及美國職棒小聯盟、墨西哥聯盟、義大利聯賽以及中華職棒；2008年出任中西部聯盟威斯康辛響尾蛇隊投手教練、隔年1月獲任命為高A沙漠小牛投手教練，同年球季結束後升至3A塔科馬雨人隊，持續在水手體系深耕投手養成。

2011年至2013年期間，納瓦洛進一步進入大聯盟層級，擔任西雅圖水手牛棚教練，累積難得的頂級球隊指導經驗；2015年球季結束水手進行教練團調整，他與另外9名教練一同被釋出。

離開美國職棒後，納瓦洛2016年至2019年轉往墨西哥聯盟執教，2020年他加入統一7-ELEVEn獅隊，於同年球季協助統一獅奪冠，執教經驗豐富。

關鍵字： 味全龍中華職棒　

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！教頭證實：資格審查進行中

2026 WBC海外抽選指南　東京巨蛋中華隊門票12/12開放登記！

2026 WBC海外抽選指南　東京巨蛋中華隊門票12/12開放登記！

【塵土瞬間炸開】預拌廠桶槽突然崩塌！ 工人飛奔逃出灰霧中

熱門新聞

中華隊進軍東京巨蛋　票價級距、教練團名單與賽制一次看懂

有望單季「80勝2敗」　柏金斯預告雷霆將改寫NBA新紀錄

徐若熙展強烈意願拚WBC　曾豪駒盛讚「台灣最頂尖投手」

金鶯幹大事！砸1.55億美元簽下阿隆索　大都會雪上加霜

味全龍教練團重組　MLB體系打擊教練彼德森、前獅隊冠軍投教加入

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

2拚80勝2敗　球評預告雷霆改寫新紀錄

3台灣王牌+1！徐若熙強烈意願想打WBC

4金鶯1.55億簽阿隆索！大都會雪上加霜

5味全龍教練團重組

最新新聞

1水谷瞬有望披英國戰袍出征WBC！

2味全龍教練團重組

3羅伯茲談網羅迪亞茲「很興奮」！

4巨人好競爭！黃錦豪見隊友練到半夜

5中華隊進軍東京巨蛋　票價級距一次看懂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【飛機出車禍】美國高速公路汽車突被飛機追撞！

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

阿信回應「MV抓空氣」 笑：為了提早收工XD

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366