運動雲

>

金酒盃棒球訓練營開訓！姚杰宏、林泓弦親授技術助孩子追夢

▲▼金酒盃棒球訓練營。（圖／統一獅提供）

▲▼金酒盃棒球訓練營。（圖／統一獅提供）

▲▼金酒盃棒球訓練營。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

金酒盃棒球訓練營今（10）日正式登場，金門酒廠董事長吳昆璋、總經理丁丞康、營業副總黃海山與議員吳佩雯親臨開幕，為孩子們加油打氣。今年集結金門地區四支基層球隊──中正國小、金寧中小學、金城國中與金門農工，依照不同學齡分組設計課程，期盼陪伴孩子勇敢追夢、建立自信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

棒球是台灣的國球，職棒發展至今已 36 年，國際賽事（如世界12強賽）亮眼成績更激勵無數青少年投入棒球。然而身處離島的金門，雖有許多喜愛棒球的孩子，卻較缺乏專業教練與訓練資源。金門酒廠與統一7-Eleven獅隊合作多年，每年固定邀請職棒球星與訓練員前往金門授課，讓偏鄉球員也能接受專業指導，更有機會朝向更高層級邁進。

去年世界12強中大放異彩的統一獅三名國手曾造訪金門，引起球迷轟動。今年課程同樣精彩，由統一獅投手姚杰宏、內野手林泓弦領軍，與 4 名訓練員組成「猛獅教練團」，分組指導投球、補位、內外野守備與跑壘技巧。除了團體訓練，也針對每位小選手逐一動作提點，不只提升技術，更傳授心態與比賽觀念，帶來扎實且暖心的學習體驗。

首次以「姚教練」、「林教練」身份站上訓練場，兩位職棒選手也直呼難忘。活動最後更舉行迷你簽名會，讓小球員們收穫滿滿，為這趟追星與學習的旅程畫下完美句點。

▲▼金酒盃棒球訓練營。（圖／統一獅提供）

▲金酒盃棒球訓練營。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 金門棒球統一獅棒球訓練營職棒球星青少年

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

快訊／高國豪傷害案和解　TPBL職籃宣布持續停賽

快訊／高國豪傷害案和解　TPBL職籃宣布持續停賽

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

2026 WBC海外抽選指南　東京巨蛋中華隊門票12/12開放登記！

2026 WBC海外抽選指南　東京巨蛋中華隊門票12/12開放登記！

獨行俠「清倉拍賣」？10屆全明星戴維斯、神射手湯普森都上交易檯

獨行俠「清倉拍賣」？10屆全明星戴維斯、神射手湯普森都上交易檯

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

熱門新聞

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

廈門海豚大舉補強台將！張喜凱、李嘉祥等前中職投手加盟

快訊／高國豪傷害案和解　TPBL職籃宣布持續停賽

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾因債務遭統一獅開除！傳黃勇傳加入福州海俠

2道奇3年6900萬搶下迪亞茲破紀錄！

3中國啦啦隊徵選Amis、王笑笑出鏡

4廈門海豚補強張喜凱、李嘉祥

5高國豪場外風波和解　聯盟仍持續停賽

最新新聞

1高國豪再停賽1場　和解後下一步曝光

2姚杰宏、林泓弦親授技術助孩子追夢

3疾速同盟夜跑嘉年華　挑戰團體競速

4高國豪場外風波和解　聯盟仍持續停賽

5台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹談約「仍有細節待克服」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【日本7.6強震】台旅客視角曝　屋內狂搖秒變災難片

【大齡辣妹酒後吵架】女友被推倒...他「1拳1個」擊倒3女

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366