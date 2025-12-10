金酒盃棒球訓練營開訓！姚杰宏、林泓弦親授技術助孩子追夢

▲▼金酒盃棒球訓練營。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

金酒盃棒球訓練營今（10）日正式登場，金門酒廠董事長吳昆璋、總經理丁丞康、營業副總黃海山與議員吳佩雯親臨開幕，為孩子們加油打氣。今年集結金門地區四支基層球隊──中正國小、金寧中小學、金城國中與金門農工，依照不同學齡分組設計課程，期盼陪伴孩子勇敢追夢、建立自信。

棒球是台灣的國球，職棒發展至今已 36 年，國際賽事（如世界12強賽）亮眼成績更激勵無數青少年投入棒球。然而身處離島的金門，雖有許多喜愛棒球的孩子，卻較缺乏專業教練與訓練資源。金門酒廠與統一7-Eleven獅隊合作多年，每年固定邀請職棒球星與訓練員前往金門授課，讓偏鄉球員也能接受專業指導，更有機會朝向更高層級邁進。

去年世界12強中大放異彩的統一獅三名國手曾造訪金門，引起球迷轟動。今年課程同樣精彩，由統一獅投手姚杰宏、內野手林泓弦領軍，與 4 名訓練員組成「猛獅教練團」，分組指導投球、補位、內外野守備與跑壘技巧。除了團體訓練，也針對每位小選手逐一動作提點，不只提升技術，更傳授心態與比賽觀念，帶來扎實且暖心的學習體驗。

首次以「姚教練」、「林教練」身份站上訓練場，兩位職棒選手也直呼難忘。活動最後更舉行迷你簽名會，讓小球員們收穫滿滿，為這趟追星與學習的旅程畫下完美句點。

