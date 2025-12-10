運動雲

陳冠宇自曝想挑戰「二刀流」！出席相機活動笑稱打擊不差

▲▼陳冠宇出席活動。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳冠宇出席活動。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

Canon 今日正式發表全新 EOS R6 Mark III，為呼應「攝錄雙棲」定位，Canon 特別邀請 12 強賽冠軍投手陳冠宇現身分享。他以投手在場上的專注、敏捷與追求突破極限，連結到影像創作中捕捉決勝瞬間的核心價值，為 EOS R6 Mark III 的「中階旗艦級攝錄雙棲相機」形象定調：「這是一台能與創作者並肩作戰的全方位利器。」

陳冠宇也透露職棒生涯中尚未挑戰過「投打二刀流」，但他相當想試試看。他說自己打擊不差，高中就讀穀保家商時曾身兼主戰投手與第四棒，「雖然打得沒有特別遠，但我會努力朝打者方向挑戰看看。」至於全壘打能力，他笑說：「是有幾支啦！沒有很多就是了。」

被問到二刀流的難度，他坦言：「投手與野手的訓練完全不同。投手強調爆發力，打者則是扭轉爆發力。能同時做好兩者真的非常困難，這個時代能出現能投能打的選手真的很厲害。」

談到投手面對強打者的心境，他也直言：「高長打率的打者是最可怕的，代表失分可能會從那裡開始。再來是高安打率、很難被三振的打者，那種打者讓投手投起來不過癮，所以會更想讓他們揮空。」

Canon 將 EOS R6 Mark III 的「攝錄雙棲」比喻為棒球場上的「投打二刀流」，無論速度、控制力還是精準度，都展現跨領域同樣強悍的全方位實力。EOS R6 Mark III 的推出，不僅象徵 Canon 在影像科技的再次躍進，也如同二刀流選手般，在攝影與錄影兩大領域同時展現強悍戰力，成為創作者的全方位主力。

