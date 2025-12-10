運動雲

美媒曝鄧愷威「強烈想打WBC」　巨人仍評估是否放行

▲大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日將先發　正面交鋒大谷翔平。（圖／路透）

▲鄧愷威有強烈意願出戰WBC。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人台灣右投鄧愷威在結束2025年球季後持續投入自主訓練，而他對於是否代表中華隊出戰下一屆世界棒球經典賽（WBC）一事，也在美國受到關注，根據巨人隊隨隊記者桑托斯（Justice delos Santos）報導，鄧愷威強烈有意願為中華隊出賽，但球團目前仍在與他討論相關事宜，最終是否參賽仍需與巨人球團取得共識。

26歲的鄧愷威在2017年旅美，2019年加入舊金山巨人系統，歷經多年小聯盟淬鍊，於2024年完成大聯盟初登板，然而，他在2024年以後援身分出賽，繳出9.82的防禦率，表現未如預期，更在季末遭指定讓渡（DFA），經歷旅美以來最艱難的挫折。

鄧愷威並未因此氣餒，他在休賽季投入大量調整，以不被打敗的心態重新出發，成為他在2025年逆勢突圍的重要基礎。

重整身心狀態後，鄧愷威於2025年以先發投手身分重返大聯盟，本季共出賽8場、其中7場先發，累積2勝4敗、29.2局、39次三振、防禦率6.37。

雖然成績起伏仍在調整中，但高三振能力相當亮眼，生涯累計46次三振，也讓他超越倪福德，升至台灣投手旅美史第5位。

根據桑托斯的消息，鄧愷威明確表達「非常希望為中華隊效力」，不過由於過去2季他經歷先發/後援調整，加上巨人隊對投手使用的評估較為謹慎，球團仍在與他討論是否能出賽，最終需待雙方取得一致共識後才能定案。

