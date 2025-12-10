運動雲

湖人里夫斯場均破28分成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

▲▼湖人里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯本季場均得分破28分，表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人本季延續良好氣勢，近期在客場擊敗費城七六人後，戰績提升至17勝6敗，儘管後衛里夫斯（Austin Reaves）當天手感欠佳，球隊仍靠著詹姆斯（LeBron James）末節命中關鍵跳投力克對手。賽後，詹姆斯在個人節目《Mind the Game》中談到里夫斯本季的躍升，點出了促成他迅速成長的關鍵因素。

詹姆斯表示，里夫斯今年的崛起源自更佳的身體狀態與自信心，他透露，里夫斯上季在球季末期受到腳趾傷勢困擾，影響整體發揮，而今年他則以更健康的身體進入賽季，並清楚自身角色的重要性。

詹姆斯說，「信心，他今年也比去年更健康，我知道他今年有幾場比賽沒上，但去年他在球季後段一直受到腳趾傷勢困擾，所以他今年是以更健康的狀態開始球季，更重要的是，他現在更有信心、理解自己的角色會越來越吃重。」

詹姆斯強調，里夫斯已不只是球隊陣容中的普通成員，而是球隊戰力中的關鍵角色。

他指出，「里夫斯不只是隊上的其中一個人，他是我們隊上的核心之一，他想肩負起那份責任，我認為教練團也知道，把更多責任交給他並不是什麼天方夜譚，而他也完全把握住了這個機會。」

里夫斯本季場均得分突破28分，是湖人攻勢的重要支柱之一，他的得分能力也在詹姆斯因傷缺席的時間段發揮關鍵作用，使球隊得以維持競爭力。

外界普遍認為，若維持現行表現，里夫斯將在2個月後首次入選全明星，隨著詹姆斯狀態回升、逐步回歸主力陣容，里夫斯未來的角色分配及球權變化，也將是球隊後續的重要觀察點。

