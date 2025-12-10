獨行俠狀元弗拉格談NBA最大挑戰　主帥奇德評價成長軌跡

▲獨行俠狀元新秀弗拉格。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）本季迅速展現明星潛質，但在適應NBA的過程中仍面臨不小挑戰，這位18歲的新秀在今（10）日受訪時坦言，進入聯盟後最艱難的部分並非技術層面，而是身體負荷與賽程密度的巨大差異。

弗拉格表示，相較於大學，一周可能只有1到2場比賽，NBA賽程「幾乎沒有休息」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，「老實說，我會說是身體方面，就是我們打的比賽數量，你知道的，旅途也變得更多，這跟以前完全不一樣，在大學2場比賽之間有很多天可以休息，你能獲得更多休息，所以我會說，這就是目前最大的挑戰。」

弗拉格前年還在高中，去年於杜克大學效力，如今則已站上最高層級的職業舞台，外界普遍認為，18歲的新秀能在短時間內維持競爭力，已相當不易。

儘管磨合期艱難，本屆選秀狀元仍表現亮眼，並穩居年度最佳新秀熱門行列。除了談及挑戰，弗拉格也分享自己在球場上的成長，他指出，隨著比賽經驗增加，他對節奏、速度與閱讀防守的掌握度正逐步提升。

他說，「我覺得我開始越來越自在了，我覺得我在成長，也在學習比賽的節奏與速度，就是逐漸能自在地做自己，並開始拆解對手的防守，同時也能用更高層次的方式理解比賽。」

總教練奇德（Jason Kidd）也於今日談到弗拉格的進步，他指出，NBA最不容易適應的部分在於背靠背比賽、長時間旅行與累積的身體消耗，而這位年輕新秀正逐步吸收並調整。

奇德表示，「我覺得主要是理解背靠背比賽，還有大量的比賽，理解這和大學就是不一樣，他最大的成長是能在一場表現不好後重新調整回來，理解上場時間、身體對抗，現在他基本上正在吸收所有東西，他看到的越多，我覺得他就會變得越好。」