運動雲

>

獨行俠狀元弗拉格談NBA最大挑戰　主帥奇德評價成長軌跡

▲▼獨行俠弗拉格。（圖／路透）

▲獨行俠狀元新秀弗拉格。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）本季迅速展現明星潛質，但在適應NBA的過程中仍面臨不小挑戰，這位18歲的新秀在今（10）日受訪時坦言，進入聯盟後最艱難的部分並非技術層面，而是身體負荷與賽程密度的巨大差異。

弗拉格表示，相較於大學，一周可能只有1到2場比賽，NBA賽程「幾乎沒有休息」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，「老實說，我會說是身體方面，就是我們打的比賽數量，你知道的，旅途也變得更多，這跟以前完全不一樣，在大學2場比賽之間有很多天可以休息，你能獲得更多休息，所以我會說，這就是目前最大的挑戰。」

弗拉格前年還在高中，去年於杜克大學效力，如今則已站上最高層級的職業舞台，外界普遍認為，18歲的新秀能在短時間內維持競爭力，已相當不易。

儘管磨合期艱難，本屆選秀狀元仍表現亮眼，並穩居年度最佳新秀熱門行列。除了談及挑戰，弗拉格也分享自己在球場上的成長，他指出，隨著比賽經驗增加，他對節奏、速度與閱讀防守的掌握度正逐步提升。

他說，「我覺得我開始越來越自在了，我覺得我在成長，也在學習比賽的節奏與速度，就是逐漸能自在地做自己，並開始拆解對手的防守，同時也能用更高層次的方式理解比賽。」

總教練奇德（Jason Kidd）也於今日談到弗拉格的進步，他指出，NBA最不容易適應的部分在於背靠背比賽、長時間旅行與累積的身體消耗，而這位年輕新秀正逐步吸收並調整。

奇德表示，「我覺得主要是理解背靠背比賽，還有大量的比賽，理解這和大學就是不一樣，他最大的成長是能在一場表現不好後重新調整回來，理解上場時間、身體對抗，現在他基本上正在吸收所有東西，他看到的越多，我覺得他就會變得越好。」

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠弗拉格

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

林益全確定加盟上海正大龍　月薪近18萬、12月中報到

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

費城人砸5年1.5億美元簽回舒瓦伯！海盜追求失利

亞羅薩雷納加入WBC墨西哥隊！美國隊再添4人　多明尼加豪華成軍

亞羅薩雷納加入WBC墨西哥隊！美國隊再添4人　多明尼加豪華成軍

獨行俠「清倉拍賣」？10屆全明星戴維斯、神射手湯普森都上交易檯

獨行俠「清倉拍賣」？10屆全明星戴維斯、神射手湯普森都上交易檯

【南迴搞軌案主謀出獄】李泰安回老家低調生活　當工程老闆「不再吊兒郎當」

熱門新聞

曾因債務遭統一獅開除！黃勇傳加入福州海俠　CPB台將再添一人

中國棒球啦啦隊徵選影片驚見台啦女神！Amis、王笑笑出鏡引爆話題

震撼補強！道奇砸3年6900萬搶下迪亞茲　年均薪刷新後援投手紀錄

美國隊教頭點名大谷翔平！已視為WBC投手主力　盼雪恥討回失利

3度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會　22歲賴知頎盼敲開新大門

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　踏上甲子園名校宮城大彌是校友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾因債務遭統一獅開除！傳黃勇傳加入福州海俠

2中國啦啦隊徵選Amis、王笑笑出鏡

3道奇3年6900萬搶下迪亞茲破紀錄！

4美國隊教頭點名大谷！視為投手主力

53度被釋出仍不放棄！劉昱言苦練待機會

最新新聞

1布朗森神紀錄　比肩尼克兩大傳奇

2廈門海豚補強張喜凱、李嘉祥

3鄧愷威強烈想打WBC　巨人仍評估中

4里夫斯成全明星熱門　詹皇揭進步關鍵

5弗拉格談NBA最大挑戰　奇德評價成長

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【日本7.6強震】台旅客視角曝　屋內狂搖秒變災難片

【大齡辣妹酒後吵架】女友被推倒...他「1拳1個」擊倒3女

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366