運動雲

>

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

▲藍鳥總教練史奈德（ John Schneider）賽後坦言：「我們判斷，還是別讓大谷翔平揮棒比較好。」。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平不僅在場上繳出超級巨星等級表現，場下的為人處事同樣令人動容。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在日本節目中透露，大谷曾在一名前隊友母親罹癌期間，低調伸出援手、提供鉅額資助，幫助對方順利完成治療，暖心舉動也在球隊內部留下深刻印象。

羅伯斯日前在日本節目受訪時揭露，「大約幾年前，其中一名隊友的母親罹患癌症，翔平當時做出了一筆非常、非常大的捐助，幫助那位隊友的母親接受治療。那對大家來說都是一個非常重要的時刻，我想所有人都非常感激他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這份善意，大谷並未對外張揚，直到羅伯斯近日親口說出，這段暖心故事才隨之曝光。

隨著這段談話傳出，外界也開始推測，這名曾獲大谷幫助的前隊友，可能是2023、2024年曾效力道奇的投手瓦蘭德（Gus Varland）。巧合的是，瓦蘭德的弟弟路易斯（Louis Varland）近期正好在道奇與藍鳥的世界大賽對決中，效力於多倫多藍鳥，更讓這段故事增添戲劇性。

羅伯斯也分享後續的美好結局，「我在世界大賽期間看到那位母親，也關心她的狀況，她告訴我『癌症已經消失了』。所以翔平真的做了很多很了不起的事，只是大多數時候，他選擇低調去做，外界根本不會知道。」

大谷翔平一向個性內斂，平時除了必要的賽後訪問外，很少對外多談私事，也鮮少用英語即時發表長篇談話。即使在美國與日本承受極高關注度，他依舊維持一貫的低調作風，但在球隊內部，他的影響力卻不只體現在球技，更表現在他帶給隊友的溫暖力量。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊慈善捐助抗癌世界大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

美媒披露洋基補強方案！大物瓊斯包裹換前賽揚　代價是否過高惹議

美媒披露洋基補強方案！大物瓊斯包裹換前賽揚　代價是否過高惹議

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

獨家／PLG震撼彈！　富邦勇士隊史最強洋將辛特力將回鍋效力

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明！強調全面提告

林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明！強調全面提告

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

熱門新聞

獅隊要求富邦本週交25人名單　同步希望蘇智傑這週給出回覆

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

大谷之後再+1？美媒爆佐佐木朗希入選WBC日本35人名單

中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿　票價與完整賽程下周揭曉

軟銀展現重視！交付王牌18號背號迎接台灣至寶徐若熙

好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獅隊要求富邦本週交25人名單

2曾放話「輸台灣就轉投手」　辰己涼介FA行情暴跌

3震撼！美媒爆佐佐木朗希將出征WBC

4中華隊經典賽前大巨蛋迎戰軟銀、火腿

5軟銀用王牌背號迎接台灣至寶徐若熙！

最新新聞

1美媒：庫明加被送走可能性很高

2羅齊爾涉賭「不認罪」9300萬台幣交保

3曾放話「輸台灣就轉投手」　辰己涼介FA行情暴跌

4羅伯斯揭大谷善行　資助隊友母親抗癌

5孫興慜遭前女友勒索636萬　法院判決出爐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【板橋氣爆最新畫面】女路過近距離遭飛濺碎片砸傷 #定食8

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366