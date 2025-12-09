好暖！羅伯斯揭大谷翔平低調善行　曾鉅額資助隊友母親抗癌

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平不僅在場上繳出超級巨星等級表現，場下的為人處事同樣令人動容。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在日本節目中透露，大谷曾在一名前隊友母親罹癌期間，低調伸出援手、提供鉅額資助，幫助對方順利完成治療，暖心舉動也在球隊內部留下深刻印象。

羅伯斯日前在日本節目受訪時揭露，「大約幾年前，其中一名隊友的母親罹患癌症，翔平當時做出了一筆非常、非常大的捐助，幫助那位隊友的母親接受治療。那對大家來說都是一個非常重要的時刻，我想所有人都非常感激他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這份善意，大谷並未對外張揚，直到羅伯斯近日親口說出，這段暖心故事才隨之曝光。

隨著這段談話傳出，外界也開始推測，這名曾獲大谷幫助的前隊友，可能是2023、2024年曾效力道奇的投手瓦蘭德（Gus Varland）。巧合的是，瓦蘭德的弟弟路易斯（Louis Varland）近期正好在道奇與藍鳥的世界大賽對決中，效力於多倫多藍鳥，更讓這段故事增添戲劇性。

羅伯斯也分享後續的美好結局，「我在世界大賽期間看到那位母親，也關心她的狀況，她告訴我『癌症已經消失了』。所以翔平真的做了很多很了不起的事，只是大多數時候，他選擇低調去做，外界根本不會知道。」

大谷翔平一向個性內斂，平時除了必要的賽後訪問外，很少對外多談私事，也鮮少用英語即時發表長篇談話。即使在美國與日本承受極高關注度，他依舊維持一貫的低調作風，但在球隊內部，他的影響力卻不只體現在球技，更表現在他帶給隊友的溫暖力量。