打臉衰退論！詹皇轟29分＋連下10分收尾退七六人　勝場數史上第2

記者游郁香／綜合報導

40歲天王詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛，直到11月下旬才迎來本季首秀，開季場均14分遠未達他個人水準，不過他今（8）日以行動狠狠回擊「衰退論」。詹皇在決勝時刻連拿10分，最終以17投12中高效轟下29分，率隊以112比108擊退七六人，個人生涯例行賽總勝場數（1015）也升上NBA史上第2。

▲▼湖人天王詹姆斯生涯例行賽勝場數升至史上第2。（圖／翻攝自X／NBA）

▲湖人天王詹姆斯例行賽勝場數升至史上第2。（圖／翻攝自X／NBA）

湖人前兩戰取得1勝1負後，今日作客費城迎來兩大球星回歸，詹姆斯與剛迎接二女兒出生的唐西奇（Luka Doncic）同時復出。唐西奇開賽就以中距離與3分打替湖人打開局面，費城則靠3巨頭恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）追分，首節中段一度領先8分。

直到詹姆斯接管節奏，在轉換快攻連續兩記扣籃，八村壘再補上底角三分，湖人首節追成30平。

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯全場火力全開，以超高命中率狂砍29分。（圖／達志影像／美聯社）

湖人次節靠詹姆斯的三分彈完成反超，但七六人替補群火力湧現，讓湖人在半場前被打出一波攻勢，以53比60落後。易籃後，詹皇持續展現侵略性，開局連拿5分、再助攻八村壘空中接力，帶動湖人下半場前12投命中11球的驚人火力，一度把比分拉開到雙位數。

費城末節強勢追擊，把分差縮小到只剩2分，當時唐西奇還在板凳上、里夫斯（Austin Reaves）手感冰冷，情勢一度危急。但在兩隊戰成105平的關鍵時刻，詹姆斯證明他依然是聯盟最可靠的終結者之一，他連續命中4球，包括遠距離二分球、超遠空心三分、關鍵外線讓湖人領先3分，並以後撤步砍進致命一擊。

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇決勝時刻連下10分接管比賽，帶領湖人力退七六人。（圖／達志影像／美聯社）

在這波個人10分的收尾秀後，湖人重新掌控局勢。雖然馬克西在最後7.6秒投進一顆25呎三分球，又將分差縮小到2分，洛城仍靠著唐西奇最後兩罰穩穩收下勝利。

詹姆斯最終繳出29分、7籃板、6助攻、1抄截、1阻攻，外線6投4中，他賽後也正式超越多名傳奇，升上NBA例行賽生涯總勝場數史上第2名。

