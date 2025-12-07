冬盟冠軍戰爆冷！　業餘社會人單局4分逆轉日職聯隊封王

▲社會人單局4分逆轉日職聯隊封王。（中職提供）



記者胡冠辰／綜合報導

亞洲冬季棒球聯盟今（7日）晚上在嘉義棒球場舉行冠軍戰，由日職聯隊交手日本社會人；社會人在比賽後段火力甦醒，8局下一口氣攻下4分大局逆轉戰局，終場以5比2擊敗日職聯隊，順利捧回今年冬盟冠軍，社會人第5棒山田健太此役手感火燙，繳出3安猛打賞、2分打點的亮眼表現，更敲出比數拉開的關鍵三壘安打，賽後獲選單場MVP。

雙方前段局勢呈現投手戰，社會人由樋口新先發，面對日職聯隊首局雖讓對手攻占得點圈，但在守備助攻下成功化解失分危機；2局下社會人率先突破僵局，靠相羽寬太的高飛犧牲打送回本場第一分，以1比0取得領先。

日職聯隊直到6局才找到反攻機會，靠著失誤上壘、山中稜真的適時安打追回1分，雙方戰成1比1平手；7局上日職聯隊攻勢再起，經犧牲觸擊推進後，莊子雄大敲出內野安打助隊2比1超前。

比賽最大轉折出現在8局下。日職聯隊改由権田琉成登板，但控球不穩連送兩次保送，讓社會人無人出局攻占一、二壘；緊接著外山優希安打送回追平分、山田健太關鍵三壘安打外帶2分打點、藤澤涼介補上安打再添1分，社會人將比分拉開至5比2，單局4分的強攻一舉奠定勝果。

9局上社會人推出中島隼也關門，他不負眾望成功守成，最終社會人5比2完成逆轉勝，奪下今年冬盟冠軍。