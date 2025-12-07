運動雲

>

冬盟冠軍戰爆冷！　業餘社會人單局4分逆轉日職聯隊封王

▲社會人單局4分逆轉日職聯隊封王。（中職提供）

▲社會人單局4分逆轉日職聯隊封王。（中職提供）

記者胡冠辰／綜合報導

亞洲冬季棒球聯盟今（7日）晚上在嘉義棒球場舉行冠軍戰，由日職聯隊交手日本社會人；社會人在比賽後段火力甦醒，8局下一口氣攻下4分大局逆轉戰局，終場以5比2擊敗日職聯隊，順利捧回今年冬盟冠軍，社會人第5棒山田健太此役手感火燙，繳出3安猛打賞、2分打點的亮眼表現，更敲出比數拉開的關鍵三壘安打，賽後獲選單場MVP。

雙方前段局勢呈現投手戰，社會人由樋口新先發，面對日職聯隊首局雖讓對手攻占得點圈，但在守備助攻下成功化解失分危機；2局下社會人率先突破僵局，靠相羽寬太的高飛犧牲打送回本場第一分，以1比0取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日職聯隊直到6局才找到反攻機會，靠著失誤上壘、山中稜真的適時安打追回1分，雙方戰成1比1平手；7局上日職聯隊攻勢再起，經犧牲觸擊推進後，莊子雄大敲出內野安打助隊2比1超前。

比賽最大轉折出現在8局下。日職聯隊改由権田琉成登板，但控球不穩連送兩次保送，讓社會人無人出局攻占一、二壘；緊接著外山優希安打送回追平分、山田健太關鍵三壘安打外帶2分打點、藤澤涼介補上安打再添1分，社會人將比分拉開至5比2，單局4分的強攻一舉奠定勝果。

9局上社會人推出中島隼也關門，他不負眾望成功守成，最終社會人5比2完成逆轉勝，奪下今年冬盟冠軍。

關鍵字： 冬盟日職聯隊日本社會人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

軟銀正式簽下徐若熙預計公布時間點揭曉！　18歲古巴新星也到手

軟銀正式簽下徐若熙預計公布時間點揭曉！　18歲古巴新星也到手

鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

川普怒了！喊話MLB「立刻」讓克萊門斯進名人堂：禁藥指控從未證實

川普怒了！喊話MLB「立刻」讓克萊門斯進名人堂：禁藥指控從未證實

37歲國王大將桑尼確定報銷！遭逢韌帶重傷　心碎發文曝噩耗

37歲國王大將桑尼確定報銷！遭逢韌帶重傷　心碎發文曝噩耗

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

感人！桑尼東超出賽重傷緊急送醫　隊友沃許本爆扣後手比31號力挺

捨貝林傑搶塔克？美媒預測洋基補強焦點轉移　10年長約引發話題

捨貝林傑搶塔克？美媒預測洋基補強焦點轉移　10年長約引發話題

馬不停蹄！曾豪駒赴美參加大聯盟活動　傳是桃猿新總教練球團保持神祕

馬不停蹄！曾豪駒赴美參加大聯盟活動　傳是桃猿新總教練球團保持神祕

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

SGA不到29分鐘轟33分　連95場得分破20分大關史上第2強

【遇到天使粉絲】結帳意外發現客人也是GD粉！還豪邁說可以幫搶票

熱門新聞

勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

軟銀正式簽下徐若熙預計公布時間點揭曉！　18歲古巴新星也到手

鄭宗哲親眼見識賽揚級火球　曝史金恩茲10%理論：每天滿頭大汗

川普怒了！喊話MLB「立刻」讓克萊門斯進名人堂：禁藥指控從未證實

37歲國王大將桑尼確定報銷！遭逢韌帶重傷　心碎發文曝噩耗

下放回3A！鄭宗哲靠冥想找回「腎上腺素」　明年目標開季大聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼

2軟銀簽下徐若熙預計公布時點揭曉

3鄭宗哲親眼見識史金恩茲賽揚級火球

4川普喊話MLB讓克萊門斯進名人堂

5國王大將桑尼確定報銷！韌帶重傷

最新新聞

1威力斯砍39分20籃板　戰神OT勝出

2社會人單局4分逆轉日職聯隊封王

3雲豹力退夢想家豪取4連勝

4川普喊話MLB讓克萊門斯進名人堂

5雲豹限量女孩寫真小卡兩日100組完售

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

周渝民起鬨！言承旭超活潑　阿信聽到生日歌：很尷尬

【遇到天使粉絲】結帳意外發現客人也是GD粉！還豪邁說可以幫搶票

【突然被閃了一下】假裝被燙到！男友秒「親親」用嘴幫接食物XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366