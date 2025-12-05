運動雲

>

悍將隊史首筆FA補強　林岱安7年5600萬躍升中職第8大約

▲▼ 林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

▲林岱安。（圖／富邦悍將提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將持續強化陣容迎接新球季，5日正式宣布簽下自由球員捕手 林岱安，合約採7年球員＋附帶教練約、總值最高5600萬元，預計將於近期向聯盟完成註冊程序；此簽約不僅是悍將隊史首次成功透過自由球員制度補進戰力，也讓林岱安一舉擠入中華職棒史上前十大長約之列。

現年33歲的林岱安，自2015年踏入中職後累積11年一軍資歷，是聯盟公認的攻守俱佳捕手；他生涯盜壘阻殺率達35.6%，捕手守備率更高達.992，兩度奪下金手套（2019、2021），並在2021年同時抱走最佳十人捕手獎，展現其全方位價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將球團在季後迅速行動，針對年限、薪資與未來生涯規劃提出極具誠意的方案，最終獲得林岱安認同，決定落腳新莊棒球場，成為富邦悍將新一代的「湛藍指揮塔」。

林岱安本次簽下的7年5600萬合約，在中職歷史長約榜中暫居第8名；近年各隊積極投入主力綁約潮，中職前十大長約榜如下（依總金額排序）：

陳傑憲10年2億台幣（2025-2034）

江坤宇10年1.4788億台幣（2025-2034）

陳子豪10年1.3億台幣（2025-2034）

張育成3.5年9250萬台幣 (2024-2027)

黃子鵬5年6600萬台幣(2026-2030)

江少慶4.5年6120萬台幣(2021-2025)

王維中5年3個月6055萬台幣(2020-2025)

林岱安7年5600萬台幣(2026-2032)

朱育賢4年4800萬台幣(2025-2028)

詹子賢5年4800萬台幣(2025-2029)

陳韻文5年4800萬台幣(2025-2029）

許基宏5年4800萬台幣(2025-2029)。

▲▼ 林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼ 林岱安 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、林岱安、富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

快訊／隊史首位FA！悍將宣布7年5600萬延攬林岱安　有望沿用31號

快訊／隊史首位FA！悍將宣布7年5600萬延攬林岱安　有望沿用31號

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

湖人、勇士都想搶字母哥！　ESPN將4冠悍將格林納入交易包裹

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

熱門新聞

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

快訊／隊史首位FA！悍將宣布7年5600萬延攬林岱安　有望沿用31號

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

2獅隊首度沒能留住自家自由球員

3道奇賺爛！山本本季價值達年薪4倍

4大谷翔平WBC不投球！羅伯斯親口證實

5悍將宣布7年合約延攬林岱安

最新新聞

1林岱安向悍將家人求推薦北部美食

2林岱安1313字深情告別

3林岱安7年5600萬躍升中職第8大約

4BWF推15分賽制　羽協尚未收到通知

5林岱安談約過程曝！悍將誠意一次到位

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

【龜勸不聽】象龜打架把同事弄翻車 牠被飼養員拉開還想回頭打

【演練出包】陸軍砲彈偏飛連砸3民宅　圍牆倒塌、擊斷樹嚇壞居民
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366