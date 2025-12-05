悍將隊史首筆FA補強　林岱安7年5600萬躍升中職第8大約

▲林岱安。（圖／富邦悍將提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將持續強化陣容迎接新球季，5日正式宣布簽下自由球員捕手 林岱安，合約採7年球員＋附帶教練約、總值最高5600萬元，預計將於近期向聯盟完成註冊程序；此簽約不僅是悍將隊史首次成功透過自由球員制度補進戰力，也讓林岱安一舉擠入中華職棒史上前十大長約之列。

現年33歲的林岱安，自2015年踏入中職後累積11年一軍資歷，是聯盟公認的攻守俱佳捕手；他生涯盜壘阻殺率達35.6%，捕手守備率更高達.992，兩度奪下金手套（2019、2021），並在2021年同時抱走最佳十人捕手獎，展現其全方位價值。

悍將球團在季後迅速行動，針對年限、薪資與未來生涯規劃提出極具誠意的方案，最終獲得林岱安認同，決定落腳新莊棒球場，成為富邦悍將新一代的「湛藍指揮塔」。

林岱安本次簽下的7年5600萬合約，在中職歷史長約榜中暫居第8名；近年各隊積極投入主力綁約潮，中職前十大長約榜如下（依總金額排序）：

陳傑憲10年2億台幣（2025-2034）

江坤宇10年1.4788億台幣（2025-2034）

陳子豪10年1.3億台幣（2025-2034）

張育成3.5年9250萬台幣 (2024-2027)

黃子鵬5年6600萬台幣(2026-2030)

江少慶4.5年6120萬台幣(2021-2025)

王維中5年3個月6055萬台幣(2020-2025)

林岱安7年5600萬台幣(2026-2032)

朱育賢4年4800萬台幣(2025-2028)

詹子賢5年4800萬台幣(2025-2029)

陳韻文5年4800萬台幣(2025-2029）

許基宏5年4800萬台幣(2025-2029)。