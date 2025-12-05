運動雲

快訊／統一獅Thank you待11年林岱安！蘇泰安盼柯育民、張翔迎接挑戰

記者胡冠辰／綜合報導

33歲資深捕手林岱安自宣布行使自由球員資格以來，成功吸引多支球團提出合約邀請，最終他選擇與富邦悍將簽下7年長約，正式結束在統一獅隊長達11個球季的職業生涯；獅隊今（5日）也在社群媒體發文，感謝林岱安多年付出。

今年球季賽結束後，統一獅捕手林岱安確定行使自由球員（FA）權利，投入中華職棒自由市場開放各隊競爭，獅隊肯定林岱安是球隊重要捕手戰力，自10月底也開出複數年合約爭取林岱安續留獅隊，期間競爭者包括富邦悍將、台鋼雄鷹，球隊也持續與其經紀公司溝通表達對於林岱安的各項肯定，於11月27日再次提出5年複數年選手長約，展現獅隊最大誠意與與重視，期許獅隊是林岱安在各隊競爭下最佳的選擇。

雙方經過長達一個月的溝通與討論，林岱安也肯定獅隊給予各方面重視，但最後林岱安也透過經紀公司轉達重要的決定，選擇轉隊加入富邦悍將，球團得知此消息，雖知獅隊捕手戰力將受影響，但也尊重林岱安最後的決定。

統一獅總經理蘇泰安表示：「首先很感謝經紀公司這段期間持續與球隊進行各項建議交流與溝通，雖然這次林岱安最終決定婉拒獅隊合約，相信這對林岱安選手也是一個很艱難的決定，但最終球隊也尊重選手決定，也感謝林岱安從加盟至今年帶給球隊的幫助，尤其與投手群溝通合作的安定感，面對轉隊決定總是讓人不捨，但球隊也給予祝福，期許岱安在下一個階段的棒球生涯一切順利。」

林岱安轉隊後，獅隊捕手戰力的影響，相信也會是教練團很大的課題，蘇泰安接著說：「棒球是一項團隊合作的競賽，而這也是新球季獅隊面臨的考驗，面對林岱安離隊戰力的缺口，相信也是給予新生代捕手們更多一軍出賽機會，期許柯育民、張翔等新生代捕手們，能透過訓練和賽事持續強化自己，做好準備迎接挑戰，把握一軍出賽機會，讓獅隊戰力持續成長。」

