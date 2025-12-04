藍鳥補強再加1？　連5年破20轟塔克現身佛州基地會面球團　　

▲Kyle Tucker。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥休賽季動作不斷，而最新進度更讓外界為之一震；今年冬天自由球員市場最受矚目的外野強打塔克（Kyle Tucker），4日現身藍鳥位於佛羅里達德的球員發展基地並與球團會面。

藍鳥同樣還在努力與比薛特（Bo Bichette） 洽談續約重聚；這次追逐塔克的氛圍，也令人回想起兩年前球團積極招募大谷翔平時的情景。

藍鳥日前在世界大賽第7戰與衛冕軍道奇鏖戰至延長，可惜無緣最終冠軍；儘管如此，球團並未停下補強腳步，本休賽季從一開始便展現積極方向：畢伯（Shane Bieber）11月執行1600萬美元球員選擇權、7年2億1000萬美元找來教士王牌席斯（Dylan Cease）、以3年3000萬美元簽下KBO巨頭龐斯（Cody Ponce）。

藍鳥先發輪值已成為MLB最具深度之一的球隊，但如今球隊最迫切的需求仍是強力打線補強，而塔克剛好完美契合；塔克生涯連5季繳出.865OPS、20至30轟的穩定輸出，他的擊球率、上壘能力與長打火力，完全符合藍鳥隊自2025球季建立的新「藍鳥式棒球」形象。

藍鳥的外野補強需求也清晰明確：瓦爾修（Daulton Varsho）2026 年後成為FA、史普林格（George Springer）逐漸走向全職DH、桑坦德（Anthony Santander）將分擔DH打席。

雖然球隊在外野仍有發展成果（Lukes、Barger、Schneider），但距離球隊上一次自家培養出明星級外野手已過多年，塔克的加盟將直接拉升戰力曲線。

儘管塔克的合約不會達到索托或大谷翔平的天價水準，但年薪突破3000萬美元非常可能，藍鳥即將提高對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的薪資投入，加上席斯的大合約在身，但球團未來幾年的薪資架構仍然寬裕；只要球隊母企業Rogers持續願意推進，藍鳥便有能力負擔塔克這樣等級的明星球員。