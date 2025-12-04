2026世界盃48隊分組揭曉在即　賈吉加入抽籤助理名單掀話題

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年FIFA世界盃最終抽籤本週將於美國華盛頓特區登場，紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）成為焦點之一；FIFA宣布，賈吉將與跨界運動傳奇人物組成陣容，共同協助世界盃抽籤程序，為這項全球矚目的足球盛事揭開序幕。

最終抽籤將於台灣時間6日凌晨1點舉行，正式公布擴編至48支參賽隊伍後的全新小組賽分組；2026世界盃將由美國擔任主要主辦國，並與加拿大、墨西哥共同舉辦，這也是世足史上首次以48隊形式亮相。

賈吉將成為4位抽籤助理之一，協助英格蘭前隊長、足球傳奇費迪南德（Rio Ferdinand）完成抽籤儀式；陪同他站上舞台的，還包括 NFL傳奇布雷迪（Tom Brady）、NBA湖人傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）以及NHL冰球巨星葛雷茲基（Wayne Gretzky），組成罕見的跨運動明星四重奏。

對於能參與世界盃抽籤，賈吉直言意義非凡，他在FIFA的新聞稿中表示：「我一直密切關注足球，因此能參與世界盃抽籤對我來說格外特別；隨著決賽在紐約／新澤西舉行，也就是我平常比賽的地方，我迫不及待想知道哪些隊伍會在我們的後院爭奪冠軍。」

2026世界盃決賽場地將設於新澤西East Rutherford的MetLife Stadium，距離洋基球場不遠，預計將在明年7月19日吸引全球目光。

值得一提的是，就在世界盃決賽前的數個月，賈吉也將以隊長身分 率領美國隊出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），為棒球界的國際大賽領軍。