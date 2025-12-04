小熊左投波伊德宣布征戰WBC　加入美國隊豪華陣容

Matthew Boyd announced that he will be pitching for Team USA in the 2026 World Baseball Classic!



記者王真魚／綜合報導

小熊隊左投波伊德（Matthew Boyd）成為宣布將參加2026年世界棒球經典賽（WBC），成為美國隊最新成員。34歲的他在本周三播出的《Foul Territory》節目中透露此消息，並表示幾周前接到美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）邀請時，立刻就決定答應。

「任何能代表國家出賽的機會都非常特別。」波伊德說，「我很感激棒球這項運動，它給了我許多機會。」

波伊德今年是大聯盟生涯第11個球季，首度入選全明星。他本季投了179又2/3局，繳出14勝8敗、防禦率3.21、WHIP 1.09的成績。

他也成為小熊隊第二位宣布參戰美國代表隊的球員，另一位是外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。

波伊德預計將加入由2025年國聯賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）領軍的先發輪值；美國隊陣中還包括洋基球星賈吉（Aaron Judge）、水手隊重砲羅利（Cal Raleigh）、皇家隊游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、響尾蛇外野手卡洛爾（Corbin Carroll）等，陣容相當堅強。

美國隊將力拚擊敗衛冕軍日本隊，預計明年3月6日美東時間晚間8點，於休士頓Daikin Park迎戰巴西，展開B組預賽首戰。

