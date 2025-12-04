運動雲

大谷翔平聲量再奪冠！山本由伸也衝上第4　MLB榜單超豪華

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於 3 日（日本時間 4 日）在官方 X（原推特）公布 2025 年於音訊串流平台「Spotify」上被提及次數最多的選手前五名，道奇隊的大谷翔平成功達成二連霸。去年名列第8的山本由伸投手，在今年拿下世界大賽MVP的帶動下，一口氣躍升至第4名。

榜單可說是豪華陣容。第1名為大谷翔平（道奇），第2名是洋基隊的賈吉（Aaron Judge），第3名是水手隊的卡洛ス・羅利（Cal Raleigh），第4名是山本由伸（道奇），第5名則由海盜隊的史金恩茲（Paul Skenes）入選。

大谷達成「連霸」。上季因前年9月動右手肘手術的影響，以打者專任身分出賽，但仍達成史無前例的「50─50」，並成為史上首位以指定打擊專任身分拿下 MVP。今年季初依舊專任打者，6月起解禁投球後，14場登板拿下1勝1敗、防禦率2.87；打擊方面也以55支全壘打（個人生涯新高）、102 分打點、打擊率 .282，拿下3連霸、個人第4度的聯盟MVP。

至於從去年的第8名急速攀升到第4名的山本由伸，本季首度擔任道奇的開幕戰先發，整季30場出賽拿下12勝8敗，防禦率2.49名列聯盟第2，被打擊率 .183 則是全大聯盟最佳，展現王牌身手。

此外，他在季後賽也大放異彩。對藍鳥隊的世界大賽中，第2戰投出大聯盟睽違24年的季後賽「連兩場完投」，第6戰則以6局失1分拿下勝投。隔天的第7戰，他以「中 0 日」在9局登板，激戰延長到 11 局，他投了2又2/3局無失分的神級救援，榮獲系列賽 MVP。

▲▼大谷翔平慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲ MLB公布Spotify聲量榜！大谷翔平二連霸、山本由伸直升第4。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平MLB2025熱門球員棒球

LA新地標！山本由伸朝聖「超巨大自己」　開心打卡留念

喬丹生涯最狂條款「可隨時加入比賽」　嘆當今球員難保持飢餓感

保羅離隊內幕曝！點名批隊友教練高層　美媒：大家都受夠了

前NBA冠軍長人坎貝爾辭世享年57歲　曾與Kobe、歐尼爾並肩作戰

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

道奇與二連霸功臣羅哈斯續約　美媒曝明年球季後退休

灰熊新巨獸周志豪統治禁區！近4戰場均19分、16.5籃板

