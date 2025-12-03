快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

Stunning development with the Clippers sending franchise legend Chris Paul home tonight. Obviously he’s been in and out of Tyronn Lue’s rotation this year. But sending any player home, let alone a player of Paul’s stature in the league and with the franchise, is quite a move. pic.twitter.com/qVncMQq3st — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) December 3, 2025

40歲「控球之神」保羅（Chris Paul）確定在本季結束後高掛球鞋，卻傳出快艇與他分道揚鑣的消息，震撼整個NBA，CP3也在個人社群媒體寫道，「我才剛得知自己被送回家了」附上一個YA的表情符號，快艇總裁法蘭克（Lawrence Frank）告訴《ESPN》，「我們會與他一起討論他職業生涯的下一步。」

正展開客場5連戰的快艇，在當地時間深夜將這位隊史傳奇直接「遣返回家」，隔天清晨更正式宣布雙方將就此分道揚鑣。

快艇總裁法蘭克透過《ESPN》證實，「我們決定與Chris分開，他將不再與球隊同行。我們會協助他規劃職業生涯的下一步。」他強調外界最關心的一點，「我必須說得非常清楚，沒有人將球隊表現不佳怪罪在Chris身上，我對目前的戰績負責。」

法蘭克同時讚揚 CP3 的歷史地位，「Chris是快艇的傳奇，擁有歷史性的職業生涯。我們感謝他為這支球隊帶來的所有影響。」

BREAKING: Los Angeles Clippers are sending home future Hall of Fame point guard Chris Paul in a bizarre severing ties move, league sources tell me. pic.twitter.com/EgDLXaxdZW — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 3, 2025

保羅休賽季以一紙 360 萬美元的1年合約重返快艇，形同回到他生涯巔峰的起點。他當時形容這是一個「不用多想的決定」。然而，他在這支本季表現低迷的球隊中角色有限，大多從替補出發，場均僅 2.9 分、3.3 助攻。

在昨（2）日對熱火一戰，他替補上場 15 分鐘拿下 8 分、3 助攻，沒想到隔天卻收到「被送回家」的消息。

以 12 屆全明星、5 屆助攻王、6 屆抄截王的生涯成績，CP3 毫無疑問是未來的名人堂成員。然而，他的「最後一舞」如今充滿未知。

快艇本季開局近乎崩盤，目前只有 5 勝 16 敗，是西區倒數第2，球團早已承受巨大壓力。名記者海恩斯（ Chris Haynes ）直言，「快艇正以一種詭異且突然斷絕關係的方式，將未來名人堂控衛送回家。」另一位記者柯蒂斯（ Mike Curtis ）更說，「這本來應該是CP3故事書般的完美結局，卻只打了一個多月就被送回家，真的很難過。」