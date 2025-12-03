運動雲

>

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

記者游郁香／綜合報導

40歲「控球之神」保羅（Chris Paul）確定在本季結束後高掛球鞋，卻傳出快艇與他分道揚鑣的消息，震撼整個NBA，CP3也在個人社群媒體寫道，「我才剛得知自己被送回家了」附上一個YA的表情符號，快艇總裁法蘭克（Lawrence Frank）告訴《ESPN》，「我們會與他一起討論他職業生涯的下一步。」

正展開客場5連戰的快艇，在當地時間深夜將這位隊史傳奇直接「遣返回家」，隔天清晨更正式宣布雙方將就此分道揚鑣。

快艇總裁法蘭克透過《ESPN》證實，「我們決定與Chris分開，他將不再與球隊同行。我們會協助他規劃職業生涯的下一步。」他強調外界最關心的一點，「我必須說得非常清楚，沒有人將球隊表現不佳怪罪在Chris身上，我對目前的戰績負責。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼NBA控球之神保羅將在本季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅限動自曝「被送回家」，震撼整個NBA。（圖／達志影像／美聯社）

法蘭克同時讚揚 CP3 的歷史地位，「Chris是快艇的傳奇，擁有歷史性的職業生涯。我們感謝他為這支球隊帶來的所有影響。」

保羅休賽季以一紙 360 萬美元的1年合約重返快艇，形同回到他生涯巔峰的起點。他當時形容這是一個「不用多想的決定」。然而，他在這支本季表現低迷的球隊中角色有限，大多從替補出發，場均僅 2.9 分、3.3 助攻。

在昨（2）日對熱火一戰，他替補上場 15 分鐘拿下 8 分、3 助攻，沒想到隔天卻收到「被送回家」的消息。

▲▼NBA控球之神保羅將在本季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA控球之神保羅將在本季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）

以 12 屆全明星、5 屆助攻王、6 屆抄截王的生涯成績，CP3 毫無疑問是未來的名人堂成員。然而，他的「最後一舞」如今充滿未知。

快艇本季開局近乎崩盤，目前只有 5 勝 16 敗，是西區倒數第2，球團早已承受巨大壓力。名記者海恩斯（ Chris Haynes ）直言，「快艇正以一種詭異且突然斷絕關係的方式，將未來名人堂控衛送回家。」另一位記者柯蒂斯（ Mike Curtis ）更說，「這本來應該是CP3故事書般的完美結局，卻只打了一個多月就被送回家，真的很難過。」

關鍵字： NBA保羅CP3快艇Tyronn Lue魯伊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

「不投更危險！」前巨人名將看好大谷翔平WBC登板

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

兄弟林書逸動向受矚！傳轉投富邦悍將　球團：有消息將公布

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

美媒評MLB十大爛約　達比修有、天使神鱒都入榜

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

熱門新聞

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控　婚外情爆料帳號為冒用

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

快訊／通往變強的道路上！　PLG職籃宣布下季改「40分鐘賽制」

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

兄弟戰力外馬鋼成熱門！北部複數球隊有興趣、退伍後動向受矚

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

2快艇震撼操作！與控球之神保羅解約

3PLG職籃宣布　下季改4節40分鐘制

4高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

5馬鋼遭戰力外　北部複數球隊有興趣

最新新聞

1高國豪遭停賽　攻城獅GM張樹人曝現況

2快艇震撼操作！與控球之神保羅解約

3曾祥鈞解凍　許晉哲：給更多上場時間

4盧峻翔拚旅外　陳信安：目的是什麼

5馬鋼遭戰力外　北部複數球隊有興趣

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

許瑋甯捧花超搶手！　邱澤開啟「護妻模式」

【為義父報仇】砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T

李靚蕾曝邱澤許瑋甯甜蜜互動　感嘆「讓人不得不相信愛情」

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

【二嫂正面曝】高國豪怒嗆「婊子」喊單挑 妻抱孩護尪幫腔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366