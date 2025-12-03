韓華王牌雙雙投回大聯盟！王彥程接棒先發　洋投最後名額待定

▲韓華鷹王彥程與樂天金鷲前隊友龐塞（Cody Ponce）相見歡。（圖／截自Eagles TV）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹雙王牌龐塞（Cody Ponce）、瑞恩（Ryan Weiss）相繼投回大聯盟，都獲得美職優渥的合約，韓華鷹目前洋投除了以亞援身份簽下王彥程之外，還有赫南德茲（Wilkel Hernandez），先發輪值還剩下另一名洋投待定。

根據 MLB 官網報導，多倫多藍鳥隊已與右投龐塞完成三年合約，總額預估約 3,000 萬美元。而瑞恩則與休士頓太空人達成協議，保障內容為一年 260 萬美元外加球團選擇權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓媒指出，韓華為填補「雙王牌」離隊的空缺，上月29日以90萬美元簽下赫南德茲，並確定以亞洲籍球員名額網羅王彥程。球團目前正慎重評估最後一名外籍投手的補強方向。

值得一提的是，王彥程與龐塞曾在日職樂天金鷲當過隊友。日前王彥程前往韓華報到時，特地向龐塞恭喜拿下 KBO 年度 MVP，而龐塞也祝福他能享受韓國的生活。

王彥程用英文問候對方今年的狀況，龐塞回應：「我真的很享受今年的球季，隊友和教練都很棒。只要保持健康，這裡的訓練團隊會給你很多幫助。」他也向韓華球迷暖心喊話：「希望大家像支持我一樣為王彥程加油。不論如何，他都會全力以赴，請持續給他支持。」