運動雲

>

唐西奇首節轟20分！與里夫斯合砍67分　湖人7連勝主帥稱還能更強

記者游郁香／綜合報導

近期氣勢如虹的湖人今（1）日在主場迎戰少了多名主力的鵜鶘，儘管因「背靠背」賽程，天王詹姆斯（LeBron James）與史馬特（Marcus Smart）雙雙休兵，但唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）火力全開，兩人聯手轟下 67 分，帶領紫金軍團以 133 比 121 拉出 7 連勝，戰績升至 15 勝 4 敗。

湖人從開賽就沒給對手機會，唐西奇連飆兩記外線後迅速接管比賽，他首節狂轟 20 分、6 籃板、4 助攻，外帶三分 5 投 3 中，率隊單節猛灌 46 分、領先多達 19 分。進入第2節後，唐西奇短暫休息，里夫斯扛下主攻角色，連得 8 分、頻頻製造犯規，與長人海斯（Jaxson Hayes）接連完成「三分打」，湖人一度領先達 26 分，並在半場前靠里夫斯壓哨出手，以 77 比 57 進入下半場。

第3節鵜鶘吹起反攻號角，一度將差距追到 14 分，唐西奇遭到新秀菲爾斯（Jeremiah Fears）下重手犯規後場面火爆，雙方各吞一次技術犯規。但當湖人領先減少到 11 分時，唐西奇再度跳出來，連得 6 分穩住局勢，將比分重新拉大到 108 比 92。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇首節火力大爆發，單節狂轟20分率湖人早早取得領先。（圖／達志影像／美聯社）

決勝節，里夫斯持續接管比賽，狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）內線穩定輸出，外加文森（Gabe Vincent）三分冷箭，一口氣將差距拉到 21 分，徹底澆熄鵜鶘反攻希望。儘管艾頓後段因膝蓋碰撞退場，但比賽早已失去懸念。

唐西奇此戰上場 35分鐘，攻下 34 分、12 籃板、7 助攻，外帶4 記三分；里夫斯也延續火燙手感，全場掃下33 分、8 助攻、5 籃板、包辦4 記三分；艾頓則有 22 分、12 籃板、 4 火鍋的高效表現。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯延續火燙手感，單場貢獻33分。（圖／達志影像／美聯社）

賽後談到與里夫斯搭檔，唐西奇表示，「我們就是兩個很會打球的人，不知道哪裡特別，但就是很會打。」他更開玩笑提到會去「感謝」里夫斯最後一罰沒進，讓他能比對方多拿 1 分。

儘管湖人開季 15 勝 4 敗，戰績相當亮眼，總教練瑞迪克（JJ Redick）仍認為球隊有巨大的進步空間，「披薩盒裡還有很多披薩。」他強調，湖人在贏球的同時仍持續努力變得更好。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人豪取7連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇里夫斯鵜鶘艾頓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

村上宗隆行情飆！預估將拿8年49.6億大約　洋基、藍鳥激烈爭奪

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

熱門新聞

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團大地震！

2阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

3徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

4徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確

5洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距

最新新聞

1味全龍大刀闊斧重整教練團

2永不停止超級溜冰馬拉松賽　滑出新可能

3蟻人艾德華茲登頂灰狼隊史紀錄！

4長出三分能力　霍金森盛讚高柏鎧

5唐西奇與里夫斯合砍67分　湖人7連勝

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

侯友宜送陳漢典金鏟子　狂催生：明年要吃你的紅蛋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366