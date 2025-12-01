唐西奇首節轟20分！與里夫斯合砍67分　湖人7連勝主帥稱還能更強

The Lakers backcourt showed out for their 7th straight win ????



Luka: 34 PTS | 12 REB | 7 AST | 4 3PM

Reaves: 33 PTS | 5 REB | 8 AST | 4 3PM



The 3rd game in a row with both Luka and Reaves scoring 30+ ???? pic.twitter.com/Ee0RH3ESUp — NBA (@NBA) December 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

近期氣勢如虹的湖人今（1）日在主場迎戰少了多名主力的鵜鶘，儘管因「背靠背」賽程，天王詹姆斯（LeBron James）與史馬特（Marcus Smart）雙雙休兵，但唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）火力全開，兩人聯手轟下 67 分，帶領紫金軍團以 133 比 121 拉出 7 連勝，戰績升至 15 勝 4 敗。

湖人從開賽就沒給對手機會，唐西奇連飆兩記外線後迅速接管比賽，他首節狂轟 20 分、6 籃板、4 助攻，外帶三分 5 投 3 中，率隊單節猛灌 46 分、領先多達 19 分。進入第2節後，唐西奇短暫休息，里夫斯扛下主攻角色，連得 8 分、頻頻製造犯規，與長人海斯（Jaxson Hayes）接連完成「三分打」，湖人一度領先達 26 分，並在半場前靠里夫斯壓哨出手，以 77 比 57 進入下半場。

LUKA VS. FEARS! Luka Doncic & Pelicans rookie Jeremiah Fears went nose-to-nose after Fears fouled Luka after an initial whistle ????



Both players were given technical fouls.



Thoughts? ???? pic.twitter.com/yHxNog0SAh [廣告]請繼續往下閱讀... December 1, 2025

第3節鵜鶘吹起反攻號角，一度將差距追到 14 分，唐西奇遭到新秀菲爾斯（Jeremiah Fears）下重手犯規後場面火爆，雙方各吞一次技術犯規。但當湖人領先減少到 11 分時，唐西奇再度跳出來，連得 6 分穩住局勢，將比分重新拉大到 108 比 92。

▲唐西奇首節火力大爆發，單節狂轟20分率湖人早早取得領先。（圖／達志影像／美聯社）

決勝節，里夫斯持續接管比賽，狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）內線穩定輸出，外加文森（Gabe Vincent）三分冷箭，一口氣將差距拉到 21 分，徹底澆熄鵜鶘反攻希望。儘管艾頓後段因膝蓋碰撞退場，但比賽早已失去懸念。

唐西奇此戰上場 35分鐘，攻下 34 分、12 籃板、7 助攻，外帶4 記三分；里夫斯也延續火燙手感，全場掃下33 分、8 助攻、5 籃板、包辦4 記三分；艾頓則有 22 分、12 籃板、 4 火鍋的高效表現。

▲里夫斯延續火燙手感，單場貢獻33分。（圖／達志影像／美聯社）

賽後談到與里夫斯搭檔，唐西奇表示，「我們就是兩個很會打球的人，不知道哪裡特別，但就是很會打。」他更開玩笑提到會去「感謝」里夫斯最後一罰沒進，讓他能比對方多拿 1 分。

儘管湖人開季 15 勝 4 敗，戰績相當亮眼，總教練瑞迪克（JJ Redick）仍認為球隊有巨大的進步空間，「披薩盒裡還有很多披薩。」他強調，湖人在贏球的同時仍持續努力變得更好。

▲湖人豪取7連勝。（圖／達志影像／美聯社）