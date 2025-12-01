下一個山本由伸？　美媒揭「5大MLB投手模板」解析今井達也潛力

▲今井達也。（圖／西武官方X）



記者胡冠辰／綜合報導

今井達也日前正式挑戰大聯盟，他會不會成為下一位山本由伸？在山本替道奇奪下世界大賽並展現頂尖身手後，這個問題迅速成為MLB熱議焦點；今井的經紀人波拉斯（Scott Boras）更直接喊話：「今井在日職已做到山本做到的一切。」

今井今年27歲，效力埼玉西武獅期間交出亮眼成績，2025年投出1.92防禦率、163.2局178K，被視為本季「最強海外先發」；雖然外界難免把他與山本相比，但從投球風格來看，兩人其實走的是完全不同的路線，而這套路線未必輸山本，MLB官網對此特別撰文，綜合美媒與日本棒球專家的分析，整理出5位MLB投手的對應比較，揭開今井未來在大聯盟的可能樣貌。

根據NPB投手球路分析資料，今井擁有3種主要武器：快速球、滑球、變速球；今井最大特點是極低的側投角度，讓速球與變速球產生巨大橫向位移，滑球則呈現緊實縱向變化。

這套球路組合相當接近水手王牌卡斯提歐（Luis Castillo），JapanBall分析師Karasawa也指出兩人球路資料「高度相似」，以卡斯提歐在美聯多年證明的穩定度來看，今井若走這條路，潛力十足。

若從配球觀點切入，今井反而更像薛茲爾（Max Scherzer）；2025年今井的配球數據：對右打者超過90%使用快速球＋滑球、對左打者加入變速球、部分指叉球，三球重點混合超過90%。

與現階段仍具競爭力的薛茲爾幾乎一樣，今井也坦言：「我專注於從低釋球點投出上升的高快速球，就像從下往上把球推上去，」這句話直接點出他與薛茲爾相同的重要武器，高位置速球壓制能力。

The Athletic分析師Eno Sarris則以位移、球速與釋球角度推估後發現，今井最接近的速球模板是雙城強投萊恩（Joe Ryan）。

萊恩是近年少數靠四縫線速球大量製造三振的投手之一，2025年單靠速球就拿下109次三振；兩人四縫線速球具3大共同點：IVB：14 吋（完全一致）、橫向尾勁：萊恩13 吋、今井15吋、低角度釋球點（今井更低），今井在NPB均速已達95英里，進入MLB後有機會再往上提升，若球速提升，這顆四縫線速球很可能成為他的招牌武器。

今井的滑球揮空率高達46%，但更被關注的是他擁有3種offspeed：變速球、指叉球、叉指變速球；3種球路在2025年揮空率都超過 40%。

這種多樣offspeed的形態在MLB現代投手群中，最接近的比較對象是：斯金斯（Paul Skenes），與同時擁有指叉球及變速球的達比修有、盧戈（Seth Lugo）等多球種型投手。

今井最罕見的特質之一，是他的滑球經常呈現：往手臂側移動（右投者→左至右）而不是往手套側滑落，這在職棒界極為稀少。

唯一可比的是藍鳥2025季後賽爆紅新秀耶薩維奇（Trey Yesavage），儘管耶薩維奇的釋球點極高，而今井極低，但滑球的「反向尾勁」卻驚人相似。

這顆滑球在MLB可能：造成打者極大困擾（少見變化），也可能因軌跡特殊而帶來不穩定性，未來效應值得觀察。