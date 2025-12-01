運動雲

>

中信盃黑豹旗設「黑豹獎」致敬幕後推手　教練化療也不缺席練球

中信盃黑豹旗設「黑豹獎」 致敬幕後推手（圖／中信提供）

圖、文／中信提供

「18歲的高中青春只有一次，教練就是守護者，陪伴他們創造美好。」談起棒球隊教練角色，臺中市霧峰農工林裕傑教練這樣詮釋。已帶隊17年的國立羅東高中吳世雄教練自詡為圓夢者，為了幫助想打球的孩子，身兼羅東高中及宜蘭縣蘇澳國中兩支棒球隊教練，助攻蘭陽平原上的紅土棒球夢。球齡50年的臺南一中蘇志芳教練從小熱愛棒球，成為教練後更把球員當成自己孩子，即便罹癌化療期間，也不缺席球隊的練習和比賽，只因為珍惜陪伴孩子的每一刻。

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）連續十一年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」），賽事開辦迄今累積2,343支球隊、逾4.2萬人次參賽。近四屆賽事遴選「黑豹獎」得主，向默默耕耘基層棒球的幕後推手致敬，迄今累積19位教練及校長獲獎。中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑30日頒獎給羅東高中教練吳世雄、臺中市霧峰農工教練林裕傑、臺南一中校長廖財固及教練蘇志芳，感謝幕後推手對棒球運動的無私奉獻。

蘇志芳教練十年前接任臺南一中社團教練，以鼓勵代替責備，讓臺南一中棒球隊像是一個溫暖的大家庭，不僅孩子經常擁抱教練，畢業學長更會主動輔導學弟課業。兩年前蘇教練不幸罹患癌症接受化療，棒球隊孩子為了陪伴化療掉髮的教練，以輸球為理由剃了光頭。球隊孩子成了蘇教練對抗病魔的動力，他感動的說，「我的球員都沒有放棄我，我怎麼可以自己放棄。」教練不放棄的精神，也成為最真實的生命教育。蘇志芳教練認為，棒球也許只是孩子們人生中的一段時間，「希望他們不管是創業或是工作，都能用棒球精神去面對未來的人生。」

陪伴孩子圓夢，是本屆黑豹獎得獎人的共同信念。求學時曾想組隊征戰金龍旗高中棒球錦標賽的霧峰農工林裕傑教練透露，當年因為學校反對沒能出賽，但黑豹旗就像讓金龍旗「復活」，也讓他在孩子身上尋回了曾經丟失的夢想，「我知道那是以前那個找不到大人幫助的我，來找現在的我了。」不只自己無償帶隊，更找上多位霧峰農工學長贊助經費，林教練認為，社團打黑豹旗重點不在贏球，而是長大後要懂得感恩，回饋曾經幫助自己的人。羅東高中吳世雄教練小時候因為跑船的父親帶回一組棒球玩具，開啟了自己與棒球的不解之緣，雖非科班出身，但憑藉對棒球的熱情，帶領羅東高中連續12年征戰中信盃黑豹旗，吳教練表示勉勵孩子莫忘初衷，注重品德及課業，才能快樂打棒球。
 

關鍵字： 中信盃黑豹旗黑豹獎棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

外線援軍來了！勇士簽回小柯瑞　「咖哩兄弟」同隊征戰成真

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

快訊／解放陳盈駿！　中華男籃明戰日本後場戰力將調整

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

經典賽動向成焦點　美媒：道奇握有「限制佐佐木朗希」選項

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

相隔12年再訪台灣參戰　渡邊雄太對球迷熱情印象深刻

【我只是錄個限時...】旁邊女子失衡整個摔飛！

熱門新聞

味全龍重大變動！多名外籍教練不續約　球團鎖定美職體系教練

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步　韓媒憂國際賽更具威脅

徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距　冬季會議前迅速釐清補強策略

千賀滉大不想走！明確告知大都會想留下　紐約輪值重組再掀變化

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團大地震！

2阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

3徐若熙3億大約旅日象徵台灣棒球快速進步

4徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確

5洋基史坦布瑞納點出與藍鳥差距

最新新聞

1旅日好手簡子傑破高懸23年全國紀錄

2SGA連93場轟破20分　雷霆開季20勝1敗

3美媒解析今井達也潛力

4中信盃黑豹旗設「黑豹獎」致敬幕後推手

5U19籃球聯盟　安康國中惜敗錦和仍有收穫

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

莊陳仲敖喊話「非常想打經典賽」　進40人名單面臨抉擇

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

在新加坡被台灣人請客！ 李多慧「記住了」：下次換我請

【我只是錄個限時...】旁邊女子失衡整個摔飛！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366