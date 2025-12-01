中信盃黑豹旗設「黑豹獎」致敬幕後推手　教練化療也不缺席練球

圖、文／中信提供

「18歲的高中青春只有一次，教練就是守護者，陪伴他們創造美好。」談起棒球隊教練角色，臺中市霧峰農工林裕傑教練這樣詮釋。已帶隊17年的國立羅東高中吳世雄教練自詡為圓夢者，為了幫助想打球的孩子，身兼羅東高中及宜蘭縣蘇澳國中兩支棒球隊教練，助攻蘭陽平原上的紅土棒球夢。球齡50年的臺南一中蘇志芳教練從小熱愛棒球，成為教練後更把球員當成自己孩子，即便罹癌化療期間，也不缺席球隊的練習和比賽，只因為珍惜陪伴孩子的每一刻。

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）連續十一年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」），賽事開辦迄今累積2,343支球隊、逾4.2萬人次參賽。近四屆賽事遴選「黑豹獎」得主，向默默耕耘基層棒球的幕後推手致敬，迄今累積19位教練及校長獲獎。中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑30日頒獎給羅東高中教練吳世雄、臺中市霧峰農工教練林裕傑、臺南一中校長廖財固及教練蘇志芳，感謝幕後推手對棒球運動的無私奉獻。

蘇志芳教練十年前接任臺南一中社團教練，以鼓勵代替責備，讓臺南一中棒球隊像是一個溫暖的大家庭，不僅孩子經常擁抱教練，畢業學長更會主動輔導學弟課業。兩年前蘇教練不幸罹患癌症接受化療，棒球隊孩子為了陪伴化療掉髮的教練，以輸球為理由剃了光頭。球隊孩子成了蘇教練對抗病魔的動力，他感動的說，「我的球員都沒有放棄我，我怎麼可以自己放棄。」教練不放棄的精神，也成為最真實的生命教育。蘇志芳教練認為，棒球也許只是孩子們人生中的一段時間，「希望他們不管是創業或是工作，都能用棒球精神去面對未來的人生。」

陪伴孩子圓夢，是本屆黑豹獎得獎人的共同信念。求學時曾想組隊征戰金龍旗高中棒球錦標賽的霧峰農工林裕傑教練透露，當年因為學校反對沒能出賽，但黑豹旗就像讓金龍旗「復活」，也讓他在孩子身上尋回了曾經丟失的夢想，「我知道那是以前那個找不到大人幫助的我，來找現在的我了。」不只自己無償帶隊，更找上多位霧峰農工學長贊助經費，林教練認為，社團打黑豹旗重點不在贏球，而是長大後要懂得感恩，回饋曾經幫助自己的人。羅東高中吳世雄教練小時候因為跑船的父親帶回一組棒球玩具，開啟了自己與棒球的不解之緣，雖非科班出身，但憑藉對棒球的熱情，帶領羅東高中連續12年征戰中信盃黑豹旗，吳教練表示勉勵孩子莫忘初衷，注重品德及課業，才能快樂打棒球。

