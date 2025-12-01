大谷翔平提前卡位WBC扛「日本國旗」重擔　原辰德激讚：非常了不起

▲原辰德。（圖／資料照）



記者胡冠辰／綜合報導

「日韓傳奇球星OB賽」30日在北海道舉行，作為日韓邦交正常化60週年紀念的傳奇球星對抗賽，日本隊由巨人特別顧問、前監督原辰德領軍；他在賽後大力稱讚道奇巨星大谷翔平日前宣布參加2025年世界棒球經典賽的決定，認為大谷的提前宣示將向世界各地球員釋出強而有力的訊息，並有助提升整體大賽水準。

大谷翔平11月24日在個人社群平台宣布將參加明年3月舉行的WBC，這個「提前決定」引起日本球界高度關注；原辰德對此盛讚，此舉不僅對日本棒球界具有象徵意義，更將影響全球。

原辰德表示：「我認為這是非常了不起的事情，他這麼早就表明（參賽），不僅對日本，對全世界的球員來說，也是非常強而有力的訊息。」

大谷在2023-2025大聯盟締造MVP三連霸的壯舉後，被譽為世界第1的棒球選手，本季從3月東京開幕戰一路戰到世界大賽第7戰，賽季最長、身心俱疲，但仍毅然決定披上日本隊戰袍，原辰德認為，大谷的愛國心與影響力，將促使其他日本旅美球員乃至各國一流好手都傾向參賽，使得整體比賽水準提升。

他進一步指出：「日本這支球隊、WBC這項比賽，正在逐漸獲得全世界的認同，我想美國也會組出一支真正強的隊伍吧。」

曾在2009年第2屆WBC率領日本奪得二連霸的原辰德，對明年的侍日本寄予厚望，他認為由井端弘和領軍，加上大谷坐鎮，日本再度奪冠並非不可能；「日本有許多水準極高的選手，監督、教練首先有一項非常重要的工作，就是挑選成員，我相信一定能打造出一支非常好的球隊，也會為他們加油。」

對於外界關心的大谷「二刀流」使用方式，原辰德認為那將會是球隊內部需慎重討論的議題，但他最看重的是大谷再次願意背負太陽旗出戰。

原辰德強調：「願意背負國旗上陣，本身就是非常了不起，我會為他加油。」

原辰德最後也談到與韓國隊的「歷史宿敵關係」，他在2009年帶隊時，日本與韓國交手5次，最終在延長10局的死鬥中奪冠，成為經典名局；「全力以赴的對抗，希望永恆持續下去。」