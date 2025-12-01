魯尼澄清「被勇士忘記」說法　重返大通中心無怨念：他們像家人

▲前勇士主戰中鋒魯尼重返大通中心，與格林熱情相擁。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

效力勇士10年的資深中鋒魯尼（Kevon Looney）本季改披鵜鶘戰袍，昨日首次以「敵隊球員」身分回到大通中心，勾起滿滿回憶。先前他曾在節目上透露，自己在金州最後一年有種「被忘記」的感覺，引發不少討論。不過在對決老東家前，他特別澄清，那並不是抱怨，「真的沒有任何心結」。

魯尼上季季後賽被勇士教頭柯爾（Steve Kerr）移出輪替陣容，他坦言那段期間很沮喪，但如今再次談起時，他語氣平靜，強調理解教練團的考量，「柯爾是一個常常調整陣容的教練，你得等待自己的機會。他對任何人都一樣，只想贏球，他會把他認為能贏球的組合排上去。我當然會挫折，但我知道他的用意。」

身為競爭者，魯尼承認當時強烈希望能在熟悉的季後賽對位中上場貢獻，但他也說，這些情緒不代表不滿，「我在這裡10年，好的回憶遠比不好的多。有些時候，我可能不配得到上場機會，但教練團仍讓我打，這些最終都會互相平衡。」

▲魯尼澄清自己與前東家勇士沒有任何心結。（圖／達志影像／美聯社）

魯尼今年7 月加盟鵜鶘後，曾在節目中談到自己最後一年「角色縮減」的挫折。他提到今年季後賽面對亞當斯（Steven Adams）時，覺得自己「沒獲得應有機會」，甚至以為球隊不再信任他，「他們在第 7 戰最後才把我放上去，那為什麼要等到那時候？」

儘管如此，這些不快都敵不過他與勇士建立的深厚情感。10年間，他靠著不懈拚搶與苦工精神，成為勇士 3 座總冠軍的重要功臣，也是休息室裡最受尊敬的老將之一。

「一切都是愛——那些人就像我的家人。」魯尼說。「每次回來，我想到的都是我們一起贏球的那些時刻。」