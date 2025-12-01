徐若熙日職起飛再望大聯盟　林智勝讚路線明確：現在球員好幸福

▲徐若熙。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／花蓮報導

徐若熙傳出以3年總額約15億日圓（約新台幣3億元）加盟福岡軟銀鷹，引發日台棒壇高度關注。同隊學長、味全龍「大師兄」林智勝30日受訪時也談到徐若熙挑戰日職的重大意義，直言：「他的壓力應該會很大！」

林智勝認為，徐若熙此行不只是個人職涯突破，更是台灣職棒的重要里程碑，「從中職出去打日職的球員，對台灣棒球是很大的幫助。可以讓更多小朋友知道，不是一定要高中畢業就出國，中職也能把實力磨起來，再讓日本或其他球隊看見。」

他強調，這樣的模式能給下一代更明確的方向，「把自己練好，在中職證明自己後，再往上挑戰，這是一條很棒的路線。小朋友看到這樣的成功案例，都會覺得更有希望。」

不過，林智勝也坦言，徐若熙勢必承受不小壓力，「因為他必須做到，讓他們（日職）覺得台灣是一個很強的棒球國家。」

林智勝當年也曾傳出有機會挑戰海外，但他看得很豁達，「那時候的機緣本來就不一樣，所以不會覺得可惜。只要有人走出去，對台灣的職業環境就是一種幫助。」

徐若熙還有機會在日職磨練3年後挑戰大聯盟。林智勝也認為此路線明確，「現在不是只有去日本，打好之後還有機會挑戰美國，是一個很好的努力方向，到日本之後還有1個目標，我覺得這樣是蠻棒的。」他笑說，「現在的小朋友真的很幸福！」

徐若熙今年申請海外FA，掀起美、日搶人大戰，而他將選擇軟銀，據了解，大聯盟球探仍會密切關注他在日職的表現，甚至有球探直言：「看看3年後有沒有機會簽他。」美職規定「滿25歲且職棒一軍6年年資」就能簽大聯盟合約，徐若熙已經25歲，只要在日職一軍累計3年就能符合規定，不用像今年受限於小聯盟約。



