光復遭逆轉眾球星鼓勵　高聖凱雙轟想對決林智勝：我悄悄跟他講！

▲王勝偉與高聖凱。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／花蓮報導

關懷盃30日青少棒組決賽，花蓮縣光復國中與衛冕軍七賢國中交手，靠著曾是 U12 國手的高聖凱雙轟，一度逆轉戰局，但最後半局遭七賢國中郭時瀜敲出再見安打，最終以 3 比 4 落敗。

光復國中訓練設施先前遭風災重創，原棒協特別邀請球星到場鼓勵球員，希望他們重新振作。雖然此戰落敗，林智勝、王勝偉、拿莫・伊漾、張宥謙等球星仍在場邊為他們加油打氣。

二度接任原棒協理事長的林智勝表示，「希望你們從失敗中成長、從失敗中進化，就像光復鄉正在重整一樣。」他也鼓勵小球員：失誤後不要緊張，可以用打擊彌補，更要了解自己的強項。他笑說：「我都是打道歉野球的。」

九屆金手套的王勝偉也分享，「只要花時間練習，找到適合自己的方式，不管跑壘或打擊都能進步，例如我剛進職棒時的目標是盜壘王。」他坦言自己的防守不是天生好，「一個禮拜接一萬顆球，分很多方式去練，所以九屆金手套沒有訣竅，就是苦練。」

拿莫・伊漾說：「我家也在光復，看到大家來幫忙很感動，看到家裡變成那樣也很難過。不過我會繼續努力，你們也要加油。」

此役雙響砲技驚四座的高聖凱，儘管輸球仍相當失落，「沒想太多，球來就打，把重心做好。之前只有場內全壘打，國中階段就剛剛那兩轟。」他透露最喜歡林智勝，「他打擊都想好就全壘打。」甚至靦腆表示，他想和林智勝對決，「我有悄悄跟他講。」

▲光復國中。（圖／記者楊舒帆攝）