運動雲

>

黑豹旗／首闖決賽點燃宜蘭棒球熱潮！ 羅東高工雖敗猶榮主帥感性喊話

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽亞軍羅東商工。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽亞軍羅東商工。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／新北報導

黑豹旗全國高中棒球賽30日圓滿落幕，平鎮高中以4比1擊敗首次闖進決賽的羅東高工，拿下隊史第8座黑豹旗冠軍；儘管球隊未能如願，羅東高工總教練何昱德仍給予全隊肯定，並表達內心真正想法。

兩隊先發投手吳丞顥（平鎮）與林頡廷（羅東）開局均展現壓制力，直至3局下平鎮靠著吳柏承保送上壘、顏鉑勛犧牲觸擊推進，邱聖安敲出關鍵打點安打率先取得領先，隨後高宥軒再打回兩分，助隊將比分擴大至3比0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅東高工在4局上靠陳彥辰與楊家源連續二壘安打追回1分，但平鎮下半局再攻下1分，將比分鎖定在4比1；最後兩局由伍識均關門，平鎮成功守住勝果。

羅東總教練何昱德賽後受訪表示：「我是對小朋友蠻滿意的，他們發揮了平常練習的實力，雖然這場比賽運氣可能偏向平鎮，但選手們的表現很棒，也展現出團隊精神。」

對於球隊首分的攻勢，他肯定楊家源：「這一打席讓球隊大家振奮，畢竟平鎮投手群前幾場幾乎沒有失分，終於突破，選手表現值得肯定。」

何昱德也提到，宜蘭青棒長期未能打入全國冠軍賽，這次成績對宜蘭棒球發展有特別意義：「全縣球迷都在關心，現場加油團也非常熱烈，掀起一波熱潮。」

羅東高工棒球隊創立於民國87年，初期以社團形式參與軟式項目，直到2019年因中道中學棒球隊宣布停招，宜蘭地區唯一甲組青棒體系中斷，在地方棒球力量與林燈文教公益基金會的支持下，球隊順利轉型為木棒科班，成為目前縣內唯一的科班青棒隊；經歷6年扎根，如今終於在全國大賽舞台開花結果。

接著，他談到自己的執教風格時說：「練習時嚴格要求，比賽時則鼓勵選手放鬆，讓他們能在比賽中正常發揮，」他也勉勵球員：「保持勇往直前的氣勢，未來比賽會越來越順利。」

比賽現場，來自宜蘭的加油團陣容浩大，師生、家長及後援會占據看台一角，整齊劃一的口號聲與歡呼聲，讓現場氣氛熱烈而感人；雖然羅東高工最終飲恨，但球隊拼戰精神獲得各界肯定，也為宜蘭棒球注入新活力。

▲▼ 2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，羅東商工林頡廷。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，羅東商工林頡廷。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，羅東商工楊家源。（圖／記者李毓康攝）▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，羅東商工楊家源。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽最佳投手獎羅東商工郭靖源。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，羅東高工郭靖源。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 黑豹旗、羅東高工、平鎮高中、棒球、冠軍賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台鋼雄鷹火速補強！賴智垣、劉時豪再續「前緣」　與黃子鵬合體

台鋼雄鷹火速補強！賴智垣、劉時豪再續「前緣」　與黃子鵬合體

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

山本由伸被點名開幕戰投手！羅伯斯不願他打WBC：已連3年高負荷

山本由伸被點名開幕戰投手！羅伯斯不願他打WBC：已連3年高負荷

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

灑銀幣與美職搶「台灣至寶」徐若熙　日媒曝軟銀早有備案

灑銀幣與美職搶「台灣至寶」徐若熙　日媒曝軟銀早有備案

看好大谷翔平MVP4連霸＋賽揚獎　羅伯斯：山本由伸不會袖手旁觀

看好大谷翔平MVP4連霸＋賽揚獎　羅伯斯：山本由伸不會袖手旁觀

黑豹旗／王者再現！平鎮高中締造8冠霸業　5年內第3冠入袋

黑豹旗／王者再現！平鎮高中締造8冠霸業　5年內第3冠入袋

和味全強肩捕手蔣少宏合練！若月健矢：他對棒球的想法很有趣

和味全強肩捕手蔣少宏合練！若月健矢：他對棒球的想法很有趣

海洋隊8比3勝日職獨居第2　山林隊被韓職完封苦吞0：4

海洋隊8比3勝日職獨居第2　山林隊被韓職完封苦吞0：4

黑豹旗／所有獎項出爐！　平鎮羅東合計10人獲獎成焦點

黑豹旗／所有獎項出爐！　平鎮羅東合計10人獲獎成焦點

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

熱門新聞

台鋼雄鷹火速補強！賴智垣、劉時豪再續「前緣」　與黃子鵬合體

快訊／中華男籃12人確定變陣　圖齊下令：不能讓渡邊雄太輕鬆打

山本由伸被點名開幕戰投手！羅伯斯不願他打WBC：已連3年高負荷

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

灑銀幣與美職搶「台灣至寶」徐若熙　日媒曝軟銀早有備案

看好大谷翔平MVP4連霸＋賽揚獎　羅伯斯：山本由伸不會袖手旁觀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼雄鷹火速補強！賴智垣、劉時豪再續前緣

2中華男籃12人將變陣　不讓渡邊雄太輕鬆打

3山本投開幕！羅伯斯不願他打WBC

4阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

5日媒曝軟銀搶徐若熙早有備案

最新新聞

1阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃12人名單出爐

2羅東高工主帥感性喊話

3拿莫・伊漾盼扭轉唱跳形象

4高聖凱雙轟想對決林智勝：我悄悄跟他講！

5吳丞顥獲林維恩「美國見」肯定

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大槻真希上海開唱突被請下台！　《航海王》唱一半「遭熄燈.消音」

《當男人戀愛時》成真　阿成把浩婷娶回家了♥

【畫面太心疼】袁惟仁緊急送醫　躺擔架消瘦模樣曝光

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

【開車太累？】國道行駛到一半「前車掉出人」！　驚險摔落翻滾畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366