黑豹旗／首闖決賽點燃宜蘭棒球熱潮！ 羅東高工雖敗猶榮主帥感性喊話

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽亞軍羅東商工。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／新北報導

黑豹旗全國高中棒球賽30日圓滿落幕，平鎮高中以4比1擊敗首次闖進決賽的羅東高工，拿下隊史第8座黑豹旗冠軍；儘管球隊未能如願，羅東高工總教練何昱德仍給予全隊肯定，並表達內心真正想法。

兩隊先發投手吳丞顥（平鎮）與林頡廷（羅東）開局均展現壓制力，直至3局下平鎮靠著吳柏承保送上壘、顏鉑勛犧牲觸擊推進，邱聖安敲出關鍵打點安打率先取得領先，隨後高宥軒再打回兩分，助隊將比分擴大至3比0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅東高工在4局上靠陳彥辰與楊家源連續二壘安打追回1分，但平鎮下半局再攻下1分，將比分鎖定在4比1；最後兩局由伍識均關門，平鎮成功守住勝果。

羅東總教練何昱德賽後受訪表示：「我是對小朋友蠻滿意的，他們發揮了平常練習的實力，雖然這場比賽運氣可能偏向平鎮，但選手們的表現很棒，也展現出團隊精神。」

對於球隊首分的攻勢，他肯定楊家源：「這一打席讓球隊大家振奮，畢竟平鎮投手群前幾場幾乎沒有失分，終於突破，選手表現值得肯定。」

何昱德也提到，宜蘭青棒長期未能打入全國冠軍賽，這次成績對宜蘭棒球發展有特別意義：「全縣球迷都在關心，現場加油團也非常熱烈，掀起一波熱潮。」

羅東高工棒球隊創立於民國87年，初期以社團形式參與軟式項目，直到2019年因中道中學棒球隊宣布停招，宜蘭地區唯一甲組青棒體系中斷，在地方棒球力量與林燈文教公益基金會的支持下，球隊順利轉型為木棒科班，成為目前縣內唯一的科班青棒隊；經歷6年扎根，如今終於在全國大賽舞台開花結果。

接著，他談到自己的執教風格時說：「練習時嚴格要求，比賽時則鼓勵選手放鬆，讓他們能在比賽中正常發揮，」他也勉勵球員：「保持勇往直前的氣勢，未來比賽會越來越順利。」

比賽現場，來自宜蘭的加油團陣容浩大，師生、家長及後援會占據看台一角，整齊劃一的口號聲與歡呼聲，讓現場氣氛熱烈而感人；雖然羅東高工最終飲恨，但球隊拼戰精神獲得各界肯定，也為宜蘭棒球注入新活力。

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，羅東商工林頡廷。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，羅東商工楊家源。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，羅東高工郭靖源。（圖／記者李毓康攝）