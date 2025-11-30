黑豹旗／所有獎項出爐！　平鎮羅東合計10人獲獎成焦點

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍平鎮高中。（圖／記者李毓康攝，下同）
記者胡冠辰／新北報導
本屆黑豹旗棒球賽冠軍戰落幕，平鎮高中以4比1擊退羅東高工，再度站上王座，抱回隊史第8座黑豹旗冠軍獎盃；雖然羅東高工未能完成首次封王，但闖進決賽、最終獲得亞軍，已寫下校史與宜蘭縣在黑豹旗上的最佳紀錄。
決戰舞台上，高宥軒火力全開，在比賽中敲出關鍵安打並貢獻2分打點，賽後也獲選本屆賽會MVP；羅東高工郭靖源靠著整體系列賽亮眼表現，包括決賽後援在內共投10.2局、沒有失掉任何自責分，實至名歸拿下投手獎。
黑豹旗獎項名單
團體獎：
冠軍：平鎮高中
亞軍：羅東高工
季軍：高苑工商
殿軍：台東體中
第5名：大溪高中
第6名：鶯歌工商
第7名：美和高中
第8名：彰藝高中
個人獎：
打擊獎：曾乙喆（平鎮高中） 打擊率0.636
打點獎：洪祈恩（高苑工商） 8打點
全壘打獎：黃宇揚（成大南工）2支（場內、場外各1）
投手獎：郭靖源（羅東高工）10.2局，自責分0
MVP：高宥軒（平鎮高中）
教練獎：吳柏宏（平鎮高中）
黑豹旗明星球員獎：
最佳投手：蔡辰瀧（平鎮高中）
最佳捕手：邱昱承（羅東高工）
最佳一壘手：巫宏威（平鎮高中）
最佳二壘手：金再恩（高苑工商）
最佳三壘手：李信謙（羅東高工）
最佳游擊手：邱聖安（平鎮高中）
最佳外野手：林宗賓（台東體中）
溫以恩（羅東高工）
羅暐捷（高苑工商）
最佳指定打擊：曾乙喆（平鎮高中）
