黑豹旗／從不想練的高一到封王賽先發　吳丞顥獲林維恩「美國見」肯定

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮學長林維恩(左)與吳丞顥。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮學長林維恩(左)與吳丞顥。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡冠辰／新北報導

平鎮高中30日在黑豹旗冠軍戰以4比1擊敗羅東高工，奪下隊史第8座冠軍，先發投手吳丞顥主投5局僅失1分，被打2支安打送出4次三振；賽後他除了獲得教練團肯定，更迎來旅美強投、學長林維恩的「美國見」激勵，讓他直言既榮幸又充滿動力。

平鎮本場由高三左投吳丞顥掛帥先發，他主投5局，被敲2支安打失1分，另有4次三振；他僅在4局上遭陳彥辰、楊家源連續長打攻下1分，其餘皆有效封鎖羅東打線。

吳丞顥坦承，自己的表現「只有75分」，原因也點得清楚：「失分就是因為兩次失投遭掌握，他們滿纏的，2好球之後都能夠破壞，不會輕易揮空。」

他表示羅東高工打者的纏鬥能力令他印象深刻：「他們打者纏鬥性高，兩好球後都能破壞，或許對方比賽經驗有差距，但感受到對方打者對失投球掌握其實很好，不容易解決。」

儘管如此，吳丞顥仍成功守住平鎮前段領先，之後由伍識均後援2局無失分拿下救援，平鎮兩任投手攜手完成壓制。

賽後旅美效力運動家隊、從1A升到2A的新星林維恩也與吳丞顥相見歡展現交情，林維恩還透露曾把釘鞋送給學弟。

這次林維恩在吳丞顥搶先吐槽又鼓勵：「很棒啊！看他高一還有點不想練，現在變那麼強，希望能跟他在美國相見。」

被問到把吳丞顥與當年的自己相比能給幾分？林維恩笑說：「90分，還有10分讓他們追。」

對於「美國見」的祝福，吳丞顥說：「是很大鼓勵，他現在是台灣的大球星，能被他這樣講很榮幸，想追隨他腳步；每一場比賽對我來說都是好事，證明自己有出國機會，也可從中檢視有沒有進步。」

除了技術上的精進，吳丞顥認為本屆黑豹旗自己的心理層面也有明顯成長：「之前投一顆壞球就想東想西，現在情緒不會起起伏伏。」

他最後坦言，旅外一直都是長期目標，而此役對冠軍戰的高張力掌控，更是朝目標邁進的重要一步。

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中吳丞顥。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中吳丞顥。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中吳丞顥。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中吳丞顥。（圖／記者李毓康攝）

