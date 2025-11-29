去年NBA盃冠軍出局！字母哥「想不起上次7連敗是何時」發言引關注

Giannis Antetokounmpo: “We had the opportunity to go to Vegas twice in a row. Not going & being able to gamble on 34 red one more time is going to be very tough for me. At the end of the day, I want to win. We’ve lost 7 in a row. I don’t remember the last time I lost 7 in a row.” pic.twitter.com/nrDPlajKtm — Michael Scotto (@MikeAScotto) November 29, 2025

記者游郁香／綜合報導

公鹿近期陷入大低潮，即便「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在對尼克之戰復出，仍以109比118吞下7連敗，這是密爾瓦基自2006–07賽季以來首次遭遇如此漫長的敗仗。字母哥賽後無奈直言，已經想不起自己上次連輸7場是何時，「說到底，我就是想贏。」

公鹿在11月16日對湖人之戰仍有字母哥坐鎮，但他在11月18日對騎士受傷後缺席4場，即便他今（29）日歸隊作客紐約，依舊沒能止住7連敗，密爾瓦基戰績跌到8勝12敗，這支去年NBA盃冠軍隊伍今年止步小組賽。

▲字母哥復出砍30分仍無法止敗，賽後感嘆「不記得上次7連敗是什麼時候」。（圖／達志影像／美聯社）

字母哥坦言連敗讓他極度沮喪，他提到球隊原有機會「連續兩次」前往拉斯維加斯打NBA盃淘汰賽，卻在關鍵時刻崩盤。「不能去拉斯維加斯、沒機會在輪盤上再壓一次我最愛的紅色34號，對我來說真的很難受……但最重要的是，我想贏球。我們已經連輸7場了，我根本想不起來上次是什麼時候。」

輸球不只讓公鹿團隊氣氛盪到谷底，也再度引發外界對字母哥未來的討論，特別是今夏曾傳出他有興趣加盟尼克，如今卻在麥迪遜廣場花園吞下苦果，格外刺痛。

▲公鹿苦吞7連敗，創17年以來最長紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

「如果你太執著在得分，但這招不奏效，你就會覺得自己什麼都做不了。」字母哥強調，球隊必須團結一致，「這不是一個人的表演。我們得把競爭心找回來。沒有人應該帶著個人目的上場——唯一該想的，就是贏球。」

字母哥在傷癒後回歸，上場28分鐘砍下30分、15籃板、8助攻，可惜無法助球隊止敗。他們將在11月30日回到主場迎戰籃網，試圖結束這波漫長低潮。