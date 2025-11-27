運動雲

張祐嘉再見安！台灣山林驚險止敗　日職聯隊擊退韓職

記者王真魚／綜合報導

亞洲冬季棒球聯盟今日兩場賽事中，台灣山林隊歷經9局上被追平的驚險時刻，所幸在9局下由張祐嘉敲出再見安打，以8：7氣走日本社會人，不但中止6連敗，也避免創下中職聯隊在冬盟史上的最慘連敗紀錄。午場則由日職聯隊以4：2擊敗韓職聯隊，陽柏翔代打敲安，將個人連續安打場次推進到6場。

台灣山林遭追平又演驚魂　張祐嘉9局再見安打救全隊

台灣山林今役打線迅速發動，張仁瑋在首局掃出場地二壘安打後靠隊友推進回壘，幫助球隊先馳得點；2局下再靠陳思仲、張士綸的適時安打添得2分，取得3：0領先。

先發曾家輝開局前兩局無失分，但3局開始遭遇亂流，被敲3安掉1分；4局控球失準，又送出2次保送，接著被野村工擊出追平安打，使比數回到3：3。曾家輝最終投3.2局，被敲6安、3次四壞，失3分。

台灣山林在4局下立刻回敬攻勢，鍾玉成、陳思仲開局連安，張仁瑋敲出關鍵超前安打，何品室融補上1分打點，重新取得5：3領先。7局下再有大局，何品室融、楊祥禾敲安後，林吳晉瑋選到四壞保送，滿壘情況下代打李勛傑掃出二壘安打，送回2分、拉大差距。

牛棚方面，王伯洋、陳英睿、陳聖凱合力守住3局無失分，但9局上陳原維控球失準，開局被連續敲3安、還單局發生3次暴投，葬送4分領先，被追成7：7。

驚險進入9局下，台灣山林靠楊祥禾安打、林吳晉瑋保送攻占壘包，兩出局後張祐嘉挺身而出，擊出中外野再見安打，終場8：7險勝，成功終止連敗陰霾。

▲旅日台將陽柏翔雖未先發，但在9局上代打從李鎭河手中敲出內野安打 。（圖／中職提供）

日職聯隊靠相澤白虎雙安2打點奠勝　陽柏翔代打敲安延續連安

午場賽事由日職聯隊對上韓職聯隊，旅日台將陽柏翔雖未先發，但在9局上代打從李鎭河手中敲出內野安打，寫下在本屆冬盟連續6場敲安紀錄，累計9安、打擊率提升至3成46，距隊友青野拓海的「連7場」紀錄只差一步。

日職聯隊以西武育成左投冨士大和掛帥先發，他投4.2局挨4安、被得1分，送出5次三振；隊友在2局上率先突破，坂本達也、相澤白虎接連敲安，帶回首分。5局上佐藤太陽再以高飛犧牲打進帳保險分。

韓職先發李秉峻投4局失2分吞敗。日職巨人野手坂本達也單場繳出兩支長打、1次四壞，共貢獻3得分，獲選本場MVP。

