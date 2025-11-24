樂天承諾增加餐食預算　森井誠之：春訓前調整！將聽媒體意見

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿24日召開記者會，針對球團近期人事與管理風波對外說明。日本東北樂天金鷲隊社長森井誠之出席並宣布，前任執行長牧野幸輝已正式卸任，他將暫代執行長一職，並承諾全面改善球團營運問題。

森井誠之透露，他稍早與中職會長蔡其昌進行近一小時會談，針對外界關注的二軍宿舍、餐飲、訓練設施等爭議逐一討論。他坦言球團確實看到大量報導，也清楚球迷的憂心，「對於這些問題會長有跟我們提過。我深感抱歉，讓球迷擔心，選手的環境都是沒有問題的。針對大家所提出的這些議題，我們也籌措改善的小組，進行具體的檢視。」

森井表示，球團CEO的角色會積極尋找適合人選，「在找到人選之前，我們必須度過這段過渡期，我將暫代執行長。」

▲中職樂天桃猿今天召開記者會，日籍高層亞洲CEO葛城崇（右）發布球團最新人事異動，樂天桃猿任命日本東北樂天金鷲社長森井誠之（左）暫代樂天桃猿執行長。（圖／記者李毓康攝）

針對外界批評的餐飲品質問題，自8月更換餐飲廠商後，陸續收到餐量與營養均衡不足的反映，球團已提出改善方向。他也提到，明年春訓會增加餐飲業者與預算，讓選手餐飲選擇更多。

關於外界最關心的「環境不夠完整？」他回應，「我們有檢視食堂狀況，確保環境衛生。」森井用餐環境還是不免有可能會有不慎異物混入，這部分如何進行監視系統也會多做考量。

他提到，「關於選手餐飲問題，已經有具體改善措施，明年春訓前會調整選手餐，屆時會讓媒體親自試試看選手餐，我們會聽你們的意見。」