韓國順天南山質疑裁判提前喊停引風波　仍不忘感謝師母長期支持

▲韓國順天南山國小。（圖／記者胡冠辰攝，下同）



記者胡冠辰／高雄報導

徐生明國際少棒錦標賽今（24日）爆出比賽時間爭議；韓國順天南山國小在與桃園龍安國小的複賽中，以2比5落敗遭到淘汰，但領隊南基相賽後受訪時，主觀認定對於裁判「提前喊停」、比賽未打滿規定時間表達不滿，強調球隊並非因輸球而生氣，而是對公平性存有疑慮。

徐生明少棒規定，4強之前每場設定最多打90分鐘，一旦超過就不再開新的一局；南基相受訪中表示，比賽於上午8點29分開打，最終在9點57分結束；他提及，依照賽會規範，以及現場、隊內手機時間研判，球賽當時仍剩約2至3分鐘可供進行，但裁判卻在時間尚未耗盡前提前喊停，讓他相當錯愕。

「比賽時間與手機時間應該一致，但剩下2-3分鐘時就被叫停，這公平嗎？」南基相直言，比賽以這樣的方式結束，與賽會一直強調的「公平」精神並不一致，難免令團隊感到失落。

他進一步說，不滿並非來自輸球，而是認為裁判在比賽後段的處理影響比賽流暢度，「時間剩不多時，應該讓比賽持續進行，例如換人時要加快節奏，但到後面明顯感覺到對方有在拖延比賽，裁判卻沒有積極處理，這點真的讓人感受不到公平性。」

此外，南基相也替孩子們感到遺憾，「球員們很認真來到這邊想要比賽，以這樣的方式結束，對於小球員心裡層面會有受傷的感覺。」

儘管心中仍有不平，南基相仍感謝大會歷年來的支持，他特別向師母（謝榮瑤）致意：「謝謝她每年都邀請我們參賽，也在各個部分照顧我們，我們對此帶著很感謝的心。」