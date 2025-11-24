巨人補強先發大動作！今井達也成目標　投球風格被看好契合甲骨文

▲今井達也。（圖／翻攝自X／nishispo_lions）



記者胡冠辰／綜合報導

日本強投今井達也今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，其動向備受關注；根據《MLB Network》記者莫洛西（Jon Morosi）報導指出，國聯西區的舊金山巨人已對這位西武王牌展現出明確興趣，進入競爭行列。

莫洛西分析，今井不僅具備巨人所需的先發深度，他的投球風格也相當契合對投手有利的主場甲骨文球場；他指出：「巨人已對今井展現興趣，我認為他在很多方面都很適合巨人，也能完美融入球場環境。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨人近年缺乏穩定的先發陣容，除了連續3季投滿200局的王牌韋伯（Logan Webb）、2021年賽揚獎得主雷伊（Robbie Ray），其餘先發戰力捉襟見肘；若能成功補進今井，有望補上3號先發的關鍵缺口，重整輪值。

巨人過去亦與日本球員有深厚淵源，包括首位登上大聯盟的日本選手村上雅則（1964、65年）、新庄剛志（2002年）、青木宣親（2015年）等皆曾效力，今井若加盟將延續這項傳統。

今井的市場熱度持續升溫；本月GM會議上，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）率先表態強烈興趣，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也透露已與其經紀人波拉斯（Scott Boras）接觸。

隨著今永昇太決定留在小熊，小熊仍持續尋求先發補強，同樣將今井列入名單。

巨人本季在強敵雲集的國聯西區僅名列第4，連續4季無緣季後賽；休賽季球團也作出大膽決策，聘請無職棒經驗的比特羅（Bob Vitel）擔任新任總教練，如今積極補強先發輪值，更顯球隊力求重返競爭行列的決心。