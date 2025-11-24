楊恩宥投打俱佳領軍　自由國小7比4退龍安闖8強

▲自由國小晉級8強。（圖／翻攝自YouTube／YU-SERIESHSU）



記者胡冠辰／高雄報導

徐生明國際少棒錦標賽24日進入關鍵16強賽，台中市自由國小對決桃園市龍安國小；自由國小靠首局強勢攻勢逐步建立領先，先發投手楊恩宥在投、打兩端皆有突出表現，最終兩隊在90分鐘時間到達提前結束比賽，自由7比4力退龍安，成功挺進8強。

1下自由國小展現兇猛打線，楊恩宥、楊恩祈連續安打開局，郭子玄補上安打送回首分，接著龍安出現牽制傳球失誤，2名跑者趁機回壘再添分數，自由國小擴大領先至3比0。

楊子玄與簡珩峰接力敲安，吳振碩再以強迫取分戰術追加1分，本局自由國小火力全開，取得4比0優勢。

龍安在前兩局受限自由楊恩宥壓制，未能有效得分；直到3上才由張清皓保送上壘，並因牽制失誤推進至三壘，林辰恩適時安打送回全隊本場首分，將比數追至1比5。

4上龍安發動猛烈反撲，高紹翔安打、李柏穎保送形成攻勢，張顥諹敲出關鍵安打一口氣追回2分，將差距縮小到3比5；隨後蕭柏恩再補上一支安打送回追分，龍安單局猛攻3分，一度把比賽逼得緊張，4比5只落後1分。

面對龍安迅速追近，自由國小在4下穩住陣腳；楊恩祈、郭子玄、謝恩典連續獲得四壞保送，隨後楊子玄擊出重要安打，一棒打回2分，再度將比分拉開到7比4；此時比賽時間已到大會規定的90分鐘，比賽提前結束，自由國小3分差收下關鍵勝利，闖進8強。