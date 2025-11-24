運動雲

>

黃國昌控迷你足協詐領千萬補助只還2萬　運度部4點聲明澄清

▲▼台灣民眾黨立院黨團召開 蔡英文做得到 賴清德辦不到 賴政府無能 只會造謠 記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌指控迷你足球協會詐領千萬補助款卻只繳回2萬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者游郁香／綜合報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（24）日召開記者會，指控迷你足球協會每年向政府申請大量補助，卻涉嫌透過造假、灌水等手法，提交名實不符的單據，詐領公款高達1614萬7164元，體育署（現為運動部）今年3月曾表示，該協會已歸還103萬元，截至7月卻僅繳回2萬元，對此運動部發出4點聲明澄清。

一、有關中華民國迷你足球協會(下稱迷你足協)溢領補助款一事，迷你足協已於113年8月27日繳回103萬3,594元，總計須再繳回1,463萬8,864元，其中2案須繳回53萬1,853元，將於114年全數繳回，目前均依期限繳納；另9案須繳回1,410萬7,011元，按比率分10年攤還。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、迷你足協提起分期付款協商請求，原體育署係參採法規及與會計財務相關專家學者合議討論，並以能「追討全部欠款」為前提，才同意協會進行分期還款。本部全民運動署並請迷你足協務必依據規劃期程繳回溢領款項，倘若該會一期不履行或逾期履行，則視為全部到期，本部全民運動署將逕依行政執行法第11條相關規定移送行政執行署辦理行政執行，且迷你足協未繳清前，將依全國性體育團體經費補助辦法第9條規定，停止該會受理本辦法所定經費補助之申請。

三、本部全民運動署重申，包含原體育署及目前本部全民運動署處理迷你足協一案，承辦公務人員皆本於職權執行公務，包括會計師查核以及查核結果配合移送檢調。會計師查核部分原定6個月完成，但因10年單據資料龐大，會計師花費將近10個月才完成查核、驗證以及行政簽核程序繳交最後查核報告，並非原體育署刻意拖延，自始自終絕無包庇或拖延等情事。迷你足協核銷牽涉違法一案，目前已進入司法調查程序。

四、倘若本案有違法情事，本部全民運動署將配合檢調提供資料與說明。

關鍵字： 迷你足協足球體育署鄭世忠黃國昌運動部

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

樂天高層急來台！蔡其昌未聽聞轉賣：應該是回應上次提出兩大訴求

樂天高層急來台！蔡其昌未聽聞轉賣：應該是回應上次提出兩大訴求

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

【台南自行車賽出車禍】15歲小選手疑擦撞摔倒　遭後方轎車撞上！

熱門新聞

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

快訊／重大人事調整！金鷲社長森井誠之暫代桃猿隊執行長

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

2金鷲社長森井誠之暫代桃猿執行長

3蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

4吳念庭向日媒推薦兩位超級強打

5「古久保下台惹議」樂天認疏失

最新新聞

1楊恩宥單場雙響　自由首度晉4強

2樂天承諾改善選手餐　森井誠之：春訓前調整！

3樂天承諾發獎金：讓大家開心的數字

4韓國順天南山質疑裁判提前喊停引風波

5樂天轉賣傳聞滿天飛！葛城崇：沒要賣球隊

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366