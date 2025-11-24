黃國昌控迷你足協詐領千萬補助只還2萬　運度部4點聲明澄清

▲黃國昌指控迷你足球協會詐領千萬補助款卻只繳回2萬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者游郁香／綜合報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（24）日召開記者會，指控迷你足球協會每年向政府申請大量補助，卻涉嫌透過造假、灌水等手法，提交名實不符的單據，詐領公款高達1614萬7164元，體育署（現為運動部）今年3月曾表示，該協會已歸還103萬元，截至7月卻僅繳回2萬元，對此運動部發出4點聲明澄清。

一、有關中華民國迷你足球協會(下稱迷你足協)溢領補助款一事，迷你足協已於113年8月27日繳回103萬3,594元，總計須再繳回1,463萬8,864元，其中2案須繳回53萬1,853元，將於114年全數繳回，目前均依期限繳納；另9案須繳回1,410萬7,011元，按比率分10年攤還。

二、迷你足協提起分期付款協商請求，原體育署係參採法規及與會計財務相關專家學者合議討論，並以能「追討全部欠款」為前提，才同意協會進行分期還款。本部全民運動署並請迷你足協務必依據規劃期程繳回溢領款項，倘若該會一期不履行或逾期履行，則視為全部到期，本部全民運動署將逕依行政執行法第11條相關規定移送行政執行署辦理行政執行，且迷你足協未繳清前，將依全國性體育團體經費補助辦法第9條規定，停止該會受理本辦法所定經費補助之申請。

三、本部全民運動署重申，包含原體育署及目前本部全民運動署處理迷你足協一案，承辦公務人員皆本於職權執行公務，包括會計師查核以及查核結果配合移送檢調。會計師查核部分原定6個月完成，但因10年單據資料龐大，會計師花費將近10個月才完成查核、驗證以及行政簽核程序繳交最後查核報告，並非原體育署刻意拖延，自始自終絕無包庇或拖延等情事。迷你足協核銷牽涉違法一案，目前已進入司法調查程序。

四、倘若本案有違法情事，本部全民運動署將配合檢調提供資料與說明。