金塊核心又1人倒下！開幕戰轟50分戈登二級拉傷　至少缺陣1個月

▲戈登本季表現亮眼，卻遭腿後肌傷勢擊倒，至少需缺陣4到6周。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

丹佛金塊傳出重大傷情，先發大前鋒、扮演「黏著劑」角色的戈登（Aaron Gordon） 因右腿後肌二級拉傷，將至少缺陣4至6周。此消息最先由《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，球隊隨後也正式確認。戈登缺席期間，金塊將面臨攻守兩端的嚴峻考驗。

戈登是在22日對火箭的客場比賽中受傷，並於隔日接受MRI檢查，檢測結果顯示傷勢不輕。他也因此缺席隔天對國王的比賽，總教練艾德曼（David Adelman）當時僅透露，戈登將「缺席一段時間」，如今傷勢狀況出爐，確定為腿後肌二級拉傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戈登本來就受後肌問題困擾，上季西區準決賽關鍵第7戰，他甚至帶著左腿後肌（二級）拉傷硬撐上陣。

▲戈登（左）在開幕戰轟50分，成為金塊開季重要火力點。（圖／達志影像／美聯社）

本季戈登表現相當亮眼，場均 18.8分、5.9籃板，三分命中率高達 44.4%，全數寫下生涯新高。他在開幕戰更狂轟50分，成為NBA史上第6位在開幕戰達成此壯舉的球員。不僅是得分火力，戈登在防守、卡位、弱邊支援、無球切入等細節都扮演關鍵角色，被隊內視為攻守連結最重要的球員。

金塊目前已有2位先發球員長期缺陣，另一位是布勞恩（Christian Braun），他因腳踝扭傷仍需3至5周才能回歸，一次失去兩大核心，讓板凳壓力瞬間暴增。

目前以12勝4敗暫居西區第3的金塊，在休賽季強化了替補深度，這段期間將被迫提前接受考驗，他們將仰賴4年級前鋒華森（Peyton Watson）擔起更多責任，他先發時場均能繳出 14.8分、7籃板、命中率58.1%的不俗表現。