林智勝攜手原棒協辦公益高球賽　3年替偏鄉孩童募得738萬運動基金

▲▼林智勝上周攜手原棒協舉行2025林智勝公益高爾夫球名人賽，為偏鄉孩童募集運動發展基金。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

▲林智勝攜手原棒協舉公益高爾夫球名人賽，為偏鄉孩童募集運動發展基金。（圖／大會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

「大師兄」林智勝於上周五（21）日攜手原棒協舉行「益球智勝 原力榮耀」公益高爾夫球名人賽，為偏鄉孩童募集運動發展基金。當日募款金額310萬，自2023至今年，連續3年舉辦一共累積達738萬8000元。

2025林智勝公益高爾夫球名人賽上周於東華菁英高爾夫俱樂部公益開賽，由林智勝攜手台灣原住民族棒球運動發展協會共同舉辦，連續3年為偏鄉孩童募集運動發展基金。今年引退的林智勝是中職全壘打紀錄保持人，更在引退賽中擊出生涯第305支全壘打，職棒生涯寫下連續22個球季擊出全壘打的紀錄。

▲▼林智勝上周攜手原棒協舉行2025林智勝公益高爾夫球名人賽，為偏鄉孩童募集運動發展基金。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

告別職棒球員的身份後，林智勝照顧基層棒球發展的公益熱情從未停歇，在休賽季期間展開公益高爾夫球名人賽事，賽事推出獲得各界好友與球迷的支持，名額甫開放即額滿。

開球儀式前林智勝特別致詞感謝所有公益賽事的貴賓以及賽事贊助商夥伴們，「非常感謝所有的參與者，連續3年的公益賽事獲得迴響，一起與原棒協為偏鄉孩童的運動發展努力。」

此次公益賽事更是展現林智勝的好人緣，擴及職棒界與藝能界，活動參與貴賓星光熠熠，職棒球星王勝偉、王金勇、林子偉、胡金龍、高國輝、陳鏞基與職籃球星陳信安，知名藝人竇智孔、陳志強、邱凱偉、民雄、楊大正、康茵茵與高球選手彭婕、高球主播邱薇而、秘魯公主Eva、樂天女孩小紫等眾星雲集的好友們。

▲▼林智勝上周攜手原棒協舉行2025林智勝公益高爾夫球名人賽，為偏鄉孩童募集運動發展基金。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

在活動賽事中，特別安排兩個球洞做為關主洞，參賽者到指定球洞後需要與關主進行擊準與擊遠的挑戰。由職業高球選手擔任關主，擊準球洞的關主是在高球界有漂亮寶貝之稱的葉欣寧選手，擊遠球洞的關主則是SRIXON之星的林義淵選手擔任。

不僅以球會友共創愛心，林智勝更在賽後安排晚宴與所有參與者分享公益的起心動念與善款運用，他表示：「很開心今天能夠與所有朋友們交流，回首第一屆的公益賽事至今，非常感動大家從各地過來參與公益賽事，一起為了原鄉的小朋友們努力，一個人能夠做的事情或許很有限，但是一群人一起做事就能撼動全台灣。」

▲▼林智勝上周攜手原棒協舉行2025林智勝公益高爾夫球名人賽，為偏鄉孩童募集運動發展基金。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

晚宴現場也特別邀請在運動心理發展的洪紫峯老師與林智勝一起分享運動心理發展的計劃以及目的，希望可以透過專業的內容跟小球員們進行深度交流，期待從上到下能夠全面讓運動心理支持運動員的心理，成為基層棒球重要的項目之一。

本屆公益賽事與晚宴公益競拍總共募集277萬8000元的善款，活動尾聲由賽事贊助商之一的台灣福興工業加碼捐贈，募集金額最終捐出310萬元。「林智勝公益高爾夫球名人賽」連續3年舉辦共募款738萬8000元，所有善款「不」扣除成本，由參加者全額匯款捐贈予「台灣原住⺠族棒球運動發展協會」作為推廣基層棒球使用。

本屆賽事由林智勝主辦，協辦單位包括國寶集團、財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會以及悍創運動經紀，攜手號召宣捷幹細胞生技、台灣福興工業、諾瓦材料科技、海尼根0.0零酒精、TRANZEND、SRIXON高爾夫、尚騰汽車集團_新北保時捷中心、約翰走路XR蘇格蘭威士忌、SYM三陽機車、PetGain佩健熟齡寵物保健品、台灣腎臟醫學會共襄盛舉。

▲▼林智勝上周攜手原棒協舉行2025林智勝公益高爾夫球名人賽，為偏鄉孩童募集運動發展基金。（圖／台灣原住民族棒球運動發展協會提供）

