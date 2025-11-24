攻城獅宣布與洋將力獅解約　VTB聯賽隊伍昨已官宣他入隊

▲新竹御嵿攻城獅宣布與洋將力獅解除合約。（圖／攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今（24）日宣布，與洋將力獅（Isaiah Reese）解除合約。這位來自美國的後衛，具備優異的傳球視野與得分能力，不過他開季前就受傷，球團上個月底緊急補進前海神洋將克雷格（Craig Sword）頂替。歐洲記者科馬羅夫（Artem Komarov）則在前天披露，力獅將重返VTB聯賽。

攻城獅在聲明中指出，力獅於開季前因傷勢困擾，經雙方充分溝通後達成離隊協議。球團肯定力獅在休賽季全力備戰，為團隊帶來正面影響，「感謝他這段期間的努力與付出，並誠摯祝福他未來一切順利。」

力獅來自美國邁阿密，在2019年賽季投入NBA選秀，雖當時未能獲選，但他轉戰NBA G League，效力於聖塔克魯茲勇士隊，並在NBA G League留下場均7.4分、2.9籃板、3.2助攻的成績。

在離開美國後，力獅曾輾轉效力於英國、加拿大、東歐、土耳其、希臘等聯賽，上賽季他在希臘甲級籃球聯賽代表Promitheas Patras BC出賽，場均可貢獻12.3分、6.2助攻、1.5抄截。

力獅在NBA G League效力於聖塔克魯茲勇士隊時期，面對愛荷華灰狼曾單場轟下34分、3籃板、6助攻，外帶7記三分彈，展現強大的得分火力。另外對戰奧克拉荷馬藍隊時，單場攻下29分包含五顆三分彈，且送出11次助攻。

歐洲籃球記者科馬羅夫22日曾披露，力獅將重返VTB聯賽，以俄羅斯為主體的東歐職業籃球賽事，烏拉爾瑪什（BC Uralmash）昨日也已官宣他入隊，他曾在 2022-2023 與 2023-2024 賽季替薩馬拉及帕爾瑪出戰 VTB聯賽。