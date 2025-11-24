運動雲

>

攻城獅宣布與洋將力獅解約　VTB聯賽隊伍昨已官宣他入隊

▲▼新竹御嵿攻城獅宣布與洋將力獅解除合約 。（圖／攻城獅提供）

▲新竹御嵿攻城獅宣布與洋將力獅解除合約。（圖／攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今（24）日宣布，與洋將力獅（Isaiah Reese）解除合約。這位來自美國的後衛，具備優異的傳球視野與得分能力，不過他開季前就受傷，球團上個月底緊急補進前海神洋將克雷格（Craig Sword）頂替。歐洲記者科馬羅夫（Artem Komarov）則在前天披露，力獅將重返VTB聯賽。

攻城獅在聲明中指出，力獅於開季前因傷勢困擾，經雙方充分溝通後達成離隊協議。球團肯定力獅在休賽季全力備戰，為團隊帶來正面影響，「感謝他這段期間的努力與付出，並誠摯祝福他未來一切順利。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

力獅來自美國邁阿密，在2019年賽季投入NBA選秀，雖當時未能獲選，但他轉戰NBA G League，效力於聖塔克魯茲勇士隊，並在NBA G League留下場均7.4分、2.9籃板、3.2助攻的成績。

在離開美國後，力獅曾輾轉效力於英國、加拿大、東歐、土耳其、希臘等聯賽，上賽季他在希臘甲級籃球聯賽代表Promitheas Patras BC出賽，場均可貢獻12.3分、6.2助攻、1.5抄截。

力獅在NBA G League效力於聖塔克魯茲勇士隊時期，面對愛荷華灰狼曾單場轟下34分、3籃板、6助攻，外帶7記三分彈，展現強大的得分火力。另外對戰奧克拉荷馬藍隊時，單場攻下29分包含五顆三分彈，且送出11次助攻。

歐洲籃球記者科馬羅夫22日曾披露，力獅將重返VTB聯賽，以俄羅斯為主體的東歐職業籃球賽事，烏拉爾瑪什（BC Uralmash）昨日也已官宣他入隊，他曾在 2022-2023 與 2023-2024 賽季替薩馬拉及帕爾瑪出戰 VTB聯賽。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

決勝節與約基奇互飆分創紀錄　37歲衛少單節15分助國王止8連敗

決勝節與約基奇互飆分創紀錄　37歲衛少單節15分助國王止8連敗

重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

莫蘭特當面嗆他是「垃圾」　4冠神射K湯怒了：話很多卻很少負責任

莫蘭特當面嗆他是「垃圾」　4冠神射K湯怒了：話很多卻很少負責任

【別亂摸鴨！】歐告把黃色小鴨當寶 主人一拿就急了

熱門新聞

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吳念庭向日媒推薦兩位超級強打

2蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

3美媒：保羅生涯重來100次有90次能奪冠

4桃猿又拋震撼彈？突發24日記者會通知

5朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

最新新聞

1樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

2攻城獅與洋將力獅解約　他重返VTB聯賽

3唐西奇轟33分準大三元險退爵士

4龍安國小逆轉韓國順天南山挺進8強

5蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366