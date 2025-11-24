運動雲

休息4天更累！唐西奇轟33分準大三元險退爵士　湖人傷了艾頓

記者游郁香／綜合報導

休了整整4天後，洛杉磯湖人再度回到賽場，客場再戰猶他爵士，「金童」唐西奇（Luka Doncic）末節接管比賽，他整場轟了33分、11籃板和8助攻，回歸第2戰的詹姆斯（LeBron James）也鏖戰了34分鐘貢獻17分、8助攻和6籃板，洛城最終以108比106險勝，戰績提升至12勝4敗。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇末節接管比賽，帶領湖人驚險擊敗爵士。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯在自己第23個賽季的第2戰展現滿滿能量，開賽就快攻灌籃，接著又送出精準助攻給里夫斯（Austin Reaves）。不過湖人仍出現失誤問題，好在唐西奇火力全開，率隊打出10比0攻勢，湖人首節打完32比30些微領先。

次節開始爵士一度反超，但詹姆斯隨即啟動攻擊模式，連續製造輕鬆得分機會。唐西奇回到場上後更上演魔術般的表現，他在快攻中把球從洛夫（Kevin Love）胯下穿過，再拋給長人海斯（Jaxson Hayes）空接得手。半場結束前，八村壘砍進一記三分球，助湖人帶著62比55進入中場休息。

然而湖人遭遇傷情打擊，先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）因右膝挫傷退場，海斯第3節被迫提前頂上，他開節便完成一記「三分打」，但爵士隨即反撲，湖人一度以68比72落後。接下來整整10分鐘，湖人所有得分都來自唐西奇、詹姆斯與里夫斯3大核心，最終以84比81進入決勝節。

末節湖人與爵士陷入拉鋸，唐西奇再度扛起責任，無論中距離或三分球都穩定輸出，幫助湖人擴大到雙位數領先。不過爵士拒絕繳械，「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）連續搶分，詹皇一次出手偏出後，馬卡南再投中三分，一度將分差壓縮到只有1分。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯活力滿滿，開局快攻暴扣展現好狀態。（圖／達志影像／美聯社）

湖人隨後再度進攻未果，但馬卡南中距離也沒能把握。比賽最後，唐西奇罰球失手給了爵士最後機會，喬治（Keyontae George）在嚴密防守下從底角倉促出手，球沒進，湖人才終於驚險收下勝利。

賽後唐西奇坦言休息反而讓比賽變得更辛苦，「我原本以為休4天會更輕鬆，但其實更累。我今天完全沒感覺到自己的腿，很多球都投短了。」他也特別稱讚和他一起從獨行俠來到洛城的長人克勒貝爾（Maxi Kleber）的表現，「他做了很多數據欄看不到的事情，對我來說是10分滿分的比賽，我們非常需要他。」

主帥瑞迪克（JJ Redick）則透露，艾頓在上半場遭爵士新秀貝利（Ace Bailey）撞到膝蓋，目前尚無進一步傷情更新。艾頓本場僅打13分鐘拿2分，這位本季場均16.5分、命中率近70%的前狀元，對湖人戰力相當關鍵，他的傷勢恐成後續最大變數。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人戰績提升到12勝4敗。（圖／達志影像／美聯社）

