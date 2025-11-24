運動雲

差一步闖進8強！新北金龍國小力拚到最後　總教練給予滿滿肯定

▲金龍國小。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

新北金龍國小在本屆徐生明少棒錦標賽16強面對台南立人，前3局打出氣勢、一度以4比0領先，但3局下遭遇亂流被對手反攻5分，最終4比5遭逆轉，無緣晉級8強；儘管提前出局，總教練梁宏翔仍肯定球員整體表現，認為團隊已較預賽更進入狀況。

回顧這場比賽，梁宏翔表示，球隊在16強明顯比預賽更為投入，「小朋友知道越到後面比賽對手越不好打，所以這場的拼勁、專注度、個人表現都比預賽更好。」

他特別讚許先發投手林翔平，「翔平前3局控球非常到位，比前兩場好很多，」但可惜比賽後段球路遭對手掌握，加上球速稍降，形成該局失分關鍵。

打擊方面，新北金龍多名球員表現亮眼，包括陳孜齊、楊祈崴與王節升皆擊出安打並進帳打點，才讓球隊在前半段順利拉開分數；無奈後續比賽結果不盡理想，留下遺憾。

談到全隊參賽的意義，梁宏翔坦言，徐生明少棒賽競爭強度高，且有日、韓強隊參與，對孩子而言是難得的學習機會，「我們來之前其實期待能遇到日本、韓國隊，感受他們的力量和實力，對小朋友的經驗值和膽識一定會有幫助。」

雖然本屆止步16強，但梁宏翔強調，球隊展現拚勁、毫不保留，「他們這場真的很拼，只是可惜最後輸球，球隊也即將返程。」

新北金龍今年陣容以5年級球員為主，僅有3位6年級生；梁宏翔最後提及，這批小球員今年累積寶貴經驗，明年實力勢必再提升，「經過今年的試煉，希望這群學生明年能更創佳績。」

