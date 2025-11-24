運動雲

>

高紹翔、翁郁程輪番建功　龍安國小逆轉韓國順天南山挺進8強

▲龍安國小逆轉韓國順天南山挺進8強。（圖／記者胡冠辰攝）

▲龍安國小逆轉韓國順天南山挺進8強。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

桃園龍安國小今（24日）在徐生明國際少棒錦標賽複賽中，以5比2擊敗韓國強敵順天南山國小，成功搶下晉級門票；比賽在第4局受到大會80分鐘時限規定而提前在結束不開新局，龍安如願闖進8強。

1局上龍安兩出局後展開攻勢；翁郁程敲出二壘安打後，高紹翔再補上一支適時安打送回全場首分，龍安1比0先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國順天南山在1局下迅速還以顏色。朴準頌靠觸身球上壘並盜上二壘，接著徐民準不死三振形成壓力；韓國隊啟動雙盜壘戰術，一壘跑者雖被抓，但三壘跑者成功衝回本壘追平，隨後他們再靠觸身球與安打串連，第2度啟動雙盜壘，三壘跑者趁亂回壘得分，順天南山2比1逆轉戰局。

2局雙方都被對方投手壓制無功而返；比賽真正轉折點出現在3局上半，劉采頤選到保送後，王允棋成功執行犧牲觸擊推進；雖然林辰恩遭三振，但兩人出局後龍安火力全開，翁郁程再度挺身敲出二壘安打，送回追平分2比2。

接著高紹翔掃出深遠三壘安打，一口氣打下2分打點，助龍安反超為4比2，隨後韓國接連暴投，讓三壘跑者輕鬆回壘，龍安擴大領先至5比2。

韓國順天南山在3、4局下嘗試反攻，但龍安守備團隊穩健，尤其是4局面對無人出局跑者上壘的狀況仍未被突破，成功化解失分危機；比賽進行至80分鐘大會規定時間，未再開新局，龍安最終5比2收下勝利，挺進8強。

關鍵字： 徐生明國際少棒錦標賽棒球韓國順天南山國小龍安國小

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

決勝節與約基奇互飆分創紀錄　37歲衛少單節15分助國王止8連敗

決勝節與約基奇互飆分創紀錄　37歲衛少單節15分助國王止8連敗

重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

莫蘭特當面嗆他是「垃圾」　4冠神射K湯怒了：話很多卻很少負責任

莫蘭特當面嗆他是「垃圾」　4冠神射K湯怒了：話很多卻很少負責任

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

熱門新聞

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吳念庭向日媒推薦兩位超級強打

2蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

3美媒：保羅生涯重來100次有90次能奪冠

4桃猿又拋震撼彈？突發24日記者會通知

5朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

最新新聞

1樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

2攻城獅與洋將力獅解約　他重返VTB聯賽

3唐西奇轟33分準大三元險退爵士

4龍安國小逆轉韓國順天南山挺進8強

5蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366