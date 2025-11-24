高紹翔、翁郁程輪番建功　龍安國小逆轉韓國順天南山挺進8強

▲龍安國小逆轉韓國順天南山挺進8強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／高雄報導

桃園龍安國小今（24日）在徐生明國際少棒錦標賽複賽中，以5比2擊敗韓國強敵順天南山國小，成功搶下晉級門票；比賽在第4局受到大會80分鐘時限規定而提前在結束不開新局，龍安如願闖進8強。

1局上龍安兩出局後展開攻勢；翁郁程敲出二壘安打後，高紹翔再補上一支適時安打送回全場首分，龍安1比0先馳得點。

韓國順天南山在1局下迅速還以顏色。朴準頌靠觸身球上壘並盜上二壘，接著徐民準不死三振形成壓力；韓國隊啟動雙盜壘戰術，一壘跑者雖被抓，但三壘跑者成功衝回本壘追平，隨後他們再靠觸身球與安打串連，第2度啟動雙盜壘，三壘跑者趁亂回壘得分，順天南山2比1逆轉戰局。

2局雙方都被對方投手壓制無功而返；比賽真正轉折點出現在3局上半，劉采頤選到保送後，王允棋成功執行犧牲觸擊推進；雖然林辰恩遭三振，但兩人出局後龍安火力全開，翁郁程再度挺身敲出二壘安打，送回追平分2比2。

接著高紹翔掃出深遠三壘安打，一口氣打下2分打點，助龍安反超為4比2，隨後韓國接連暴投，讓三壘跑者輕鬆回壘，龍安擴大領先至5比2。

韓國順天南山在3、4局下嘗試反攻，但龍安守備團隊穩健，尤其是4局面對無人出局跑者上壘的狀況仍未被突破，成功化解失分危機；比賽進行至80分鐘大會規定時間，未再開新局，龍安最終5比2收下勝利，挺進8強。